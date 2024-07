Wielkie przetasowanie w Formule 1. Słynny kierowca zamieni Ferrari na outsidera

Kierowcy Formuły 1 po Grand Prix Belgii otrzymali to, na co czekali od dawna – przerwę wakacyjną. Do rywalizacji powrócą w dniach 23-25 sierpnia w Holandii. Będzie to świetna okazja dla Maxa Verstappena, by powalczyć o zwycięstwo, którego nie zaznał w żadnym z lipcowych wyścigów. W międzyczasie dopinane są ostatnie szczegóły dotyczące kontraktów zawodników na przyszły sezon.

Carlos Sainz dołączy do Williamsa

Przez cały sezon kibice Formuły 1 muszą żyć świadomością, że obecne rozgrywki są ostatnimi, w jakich bolid Mercedesa prowadzi Lewis Hamilton. Brytyjczyk po latach startów okraszonych sześcioma mistrzostwami świata (wcześniej zdobył jedno w McLarenie) przeniesie się w przyszłym roku do Ferrari. Biorąc pod uwagę fakt, że „zaklepane” miejsce miał już Charles Leclerc, było wiadome, że Carlos Sainz musi znaleźć sobie inny team, jeśli nadal myśli o startach w „królowej motorsportu”.

Po miesiącach dyskusji fani wreszcie poznali przyszłość Hiszpana. Od nowego sezonu będzie ścigał się dla ekipy Williams. Zespół z Grove zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów i w niczym nie przypomina drużyny, którą pamiętają kibice lat dziewięćdziesiątych. Jako że wieloletni kontrakt z zespołem podpisał także Alexander Albon, to Taj będzie zespołowym partnerem Sainza. Z kolei z Brytyjczykami pożegna się Logan Sargeant.

– Nie jest tajemnicą, że tegoroczny rynek transferowy okazał się niezwykle złożony z różnych powodów i trochę czasu mi zajęło, zanim podjąłem decyzję. Jestem jednak w pełni przekonany, że Williams jest dla mnie właściwym miejscem – powiedział Sainz w komunikacie opublikowanym dla mediów. Sainz podpisał umowę na dwa lata z opcją przedłużenia.

Wielkie zmiany w zespołach Formuły 1

Kierowcą zespołu Williams w sezonie F1 2019 był Robert Kubica. Według doniesień mediów miejsce Hamiltona w Mercedesie może zająć młody Kimi Antonelli, aktualnie zawodnik Formuły 2.

