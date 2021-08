Olivia Podmore nie żyje. Olimpijka miała 24 lata

Jak podaje Sky News, ciało Olivii Podmore znaleziono w poniedziałek 9 sierpnia wieczorem. 24-latka zmarła w domu leżącym na terenie nowozelandzkiego Cambridge, a na miejsce zdarzenia wezwano policję. – Policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci. Koroner ujawni swoje ustalenia w odpowiednim czasie – przekazał rzecznik służb w rozmowie z dziennikarzami.

Znamienny wpis mistrzyni

Do informacji o śmierci kolarki torowej odniósł się już Komitet Olimpijski z Nowej Zelandii. „Komitet jest głęboko zasmucony śmiercią olimpijki, Olivii Podmore. Składamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i innym członkom społeczności nowozelandzkiej, którzy opłakują tę stratę” – przekazano.

Anna Meares, która sześciokrotnie sięgała po medal olimpijski w kolarstwie torowym, również zabrała głos w mediach społecznościowych. „Moje serce jest złamane z powodu utraty młodego życia” – napisała na Twitterze. Co znamienne, była zawodniczka zaapelowała również do wszystkich „samotnych, cierpiących, zagubionych lub bezradnych osób” o to, by szukały pomocy.

Kim była Olivia Podmore?

Podmore pierwszy znaczący sukces odniosła w 2015 roku, kiedy to zdobyła srebro w sprincie drużynowym oraz brązowy medal w jeździe na czas podczas mistrzostw świata juniorów organizowanych w Astanie. Rok później pojechała na igrzyska do Rio de Janeiro, jednak razem z Natashą Hansen nie zdołała przebrnąć kwalifikacji w spirncie drużynowym. W 2017 roku sięgnęła z kolei po tytuł mistrzyni Nowej Zelandii w kerinie.

