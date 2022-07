Rusza Tour de France. W wyścigu zobaczymy czterech Polaków

Tour de France to trzytygodniowy szosowy wyścig kolarski, który jest organizowany cyklicznie na we Francji. Znany jest on także jako La Grande Boucle lub Le Tour. Wyścig organizowany jest corocznie od 1903 – z wyjątkiem przerw w czasie I i II wojny światowej. Całkowita długość trasy wyścigu liczy obecnie ponad 3 tys. kilometrów, choć zdarzało się, że przekraczała nawet 4 tys. km, czy nawet – nawet 5 tys. km.

Ilu Polaków wystąpi na Tour de France?

Pierwszy etap 109. edycji Tour de France rozpocznie się w piątek w Kopenhadze i liczy on 13,2 km. Za jednego z faworytów do końcowego triumfu uważany jest Słoweniec Tadej Pogacar z UAE Team Emirates, klubowy kolega Rafała Majki, który także wystąpi w tegorocznym wyścigu. Zagrozić mu mogą m.in. Jonas Vingegaard i Primoz Roglic z Team Jumbo-Visma. Poza Majką, w pierwszym etapie Tour de France wystartują także Łukasz Owsian (Arkea-Samsic), Maciej Bodnar (TotalEnergies) oraz Kamil Gradek (Bahrain-Victorious).

Gdzie oglądać Tour de France?

Tour de France 2022 rozpocznie się w piątek 1 lipca w Kopenhadze i zakończy się 24 lipca w Paryżu. Transmisję na żywo ze wszystkich etapów wyścigu będzie można oglądać na Eurosporcie i w Eurosporcie Extra na platformie player.pl.

Trasa Tour de France 2022:

1 lipca: 1. etap, Kopenhaga – Kopenhaga (13,2 km, jazda ind. na czas);

2 lipca: 2. etap, Roskilde – Nyborg (202,2 km);

3 lipca: 3. etap, Vejle – Soenderborg (182 km);

4 lipca: przerwa;

5 lipca: 4. etap, Dunkierka – Calais (171,5 km);

6 lipca: 5. etap, Lille – Arenberg (157 km);

7 lipca: 6. etap, Binche – Longwy (219,9 km);

8 lipca: 7. etap, Tomblaine – La Planche des Belles Filles (176,3 km);

9 lipca: 8. etap, Dole – Lozanna (186,3 km);

10 lipca: 9. etap, Aigle – Chatel (192,9 km);

11 lipca: przerwa;

12 lipca: 10. etap, Morzine – Megeve (148,1 km);

13 lipca: 11. etap, Albertville – Col du Granon (151,7 km);

14 lipca: 12. etap, Briancon – Alpe d'Huez (165,1 km);

15 lipca: 13. etap, Bourg d'Oisans – Saint-Etienne (192,6 km);

16 lipca: 14. etap, Saint-Etienne – Mende (192,5 km);

17 lipca: 15. etap, Rodez – Carcassonne (202,5 km);

18 lipca: przerwa;

19 lipca: 16. etap, Carcassonne – Foix (178,5 km);

20 lipca: 17. etap, Saint-Gaudens – Peyragudes (129,7 km);

21 lipca: 18. etap, Lourdes – Hautacam (143,2 km);

22 lipca: 19. etap, Castelnau-Magnoac – Cahors (188,3 km);

23 lipca: 20. etap, Lacapelle-Marival – Rocamadour (40,7 km, jazda ind. na czas);

24 lipca: 21. etap, Paryż – Paryż (115,6 km).

