Słynny kolarz oskarżony o zabójstwo żony. Szokujące doniesienia

Dennis Rohan jest jednym z najpopularniejszych australijskich kolarzy. W ostatnich latach mocno przysłużył się tej dyscyplinie w tamtejszym kraju, przywożąc mnóstwo medali z dużych imprez kolarskich. Do jego zasług należy zaliczyć m.in. wicemistrzostwo olimpijskie oraz dwukrotny tytuł mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. Aż trudno uwierzyć w to, o czym donoszą australijskie media.

Dennis Rohan oskarżony o zabójstwo żony

Kariera Dennisa Rohana może wyhamować na dobre. Jeżeli doniesienia medialne okażą się prawdziwe, wówczas zawodnik może na zawsze pożegnać się z kolarstwem. Dziennikarze podają, że do wspomnianego wypadku doszło 30 grudnia ok. godz. 18 czasu australijskiego w Mendindie. Kolarz miał specjalnie spowodować nieszczęście, którego ofiarą padła jego żona Melissa Hoskins. Kobieta została natychmiastowo przewieziona karetką do szpitala Royal Adelaide, jednak zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Sprawa natychmiastowo rozeszła się po australijskich mediach, a następnie przeniosła się dalej. Służby zatrzymały Rohana, który jest oskarżony o spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę. Zarzucają mu specjalne spowodowanie śmierci żony. Tuż po tym, jak trafił za kraty, został zwolniony za kaucją do późniejszego terminu. Pewne jest, że w najbliższym czasie czekają go trudne miesiące, ponieważ 13 marca ma stawić się w Sądzie Magistratów w Adeliade w celu złożenia zeznań.

Temat jest o tyle szokujący, że jeszcze kilka dni temu Dennis Rohan opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze swoją rodziną. Widniała na nich także jego żona oraz dwójka dzieci i wszystkim życzyli wesołych świąt. Melissa Hoskins również była fanką kolarstwa, a w 2015 roku została mistrzynią świata w ramach australijskiego zespołu wyścigowego. Brała także udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie oraz Rio de Janeiro.

