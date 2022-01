Anita Włodarczyk szczerze: Gdybym brała każdą uwagę do siebie, to dawno bym zwariowała

Anita Włodarczyk jest jedyną lekkoatletką w historii, której udało się zdobyć złote medale olimpijskie na trzech kolejnych igrzyskach. Na swoim koncie ma także triumfy na innych prestiżowych imprezach, a biciem rekordów świata udowodniła, że w rzucie młotem nie ma sobie równych.

W rozmowie z „Wprost” utytułowana zawodniczka opowiedziała o trudnych momentach w karierze, powrocie na szczyt i zdradziła, czy jej zdaniem polskie sportsmenki są traktowanie na równi z mężczyznami.

Katarzyna Gurmińska, „Wprost”: Czuje już pani lekkie wypalenie czy ten apetyt na kolejne zwycięstwa wciąż jest?

Anita Włodarczyk: Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem!

Dla wielu sportowców zdobycie trzech złotych medali olimpijskich byłoby takim osiągnięciem, że nic tylko położyć się na kanapie i odpoczywać.

Właśnie leżę na łóżku (śmiech). A tak na poważnie, to mam jeszcze chęci do treningów, a to cieszy. Tak jak powtarzałam w wielu wywiadach po igrzyskach w Tokio: podczas prawie dwuletniej przerwy spowodowanej kontuzją, zregenerowałam się i odpoczęłam. Tak naprawdę, gdyby nie ta kontuzja i gdyby nie przełożenie igrzysk o rok, to pewnie byłabym już dzisiaj na sportowej emeryturze. Ale znowu poczułam głód rywalizacji i myślę jeszcze o igrzyskach w Paryżu.

Czyli mimo tej długiej przerwy spowodowanej dwoma operacjami i rehabilitację nawet przez moment nie rozważała pani zakończenia kariery?

Gdybyśmy rozmawiały w lipcu 2019 roku, to bym powiedziała, że za rok, po igrzyskach w Tokio, skończę karierę. Taki był plan, ale jak już wspomniałam – kontuzja i przełożenie igrzysk wszystko zmieniły. Mam nadzieję, że wróciłam do sportu już na dłużej.

A wcześniej przytrafiały się pani jakieś kryzysy i trudniejsze momenty?

Wiadomo, że jak są kontuzje, to wtedy nie jest przyjemnie. Ale to przy pierwszych urazach, później człowiek zaczyna sobie już tym radzić, szczególnie psychicznie. Nawet ta ostatnia, najpoważniejsza kontuzja też mnie jakoś nie sparaliżowała. Wiedziałam, że jeżeli nie poddam się operacji, to nie będzie mi dane wystartować w Tokio.

Razem z teamem pracowaliśmy nad tym, żeby zdążyć z powrotem po formy, bo po zakończeniu rehabilitacji zaczynałam praktycznie od zera i miałam dziewięć miesięcy na wypracowanie odpowiedniej dyspozycji. To, że w tak krótkim czasie zbudowałam formę to przede wszystkim zasługa mojej mocnej psychiki. Poradziłam sobie „w głowie” z wszystkimi problemami.

Ma pani na swoim koncie tyle sukcesów, że nie sposób zapytać o wszystkie. Gdyby jednak mogła pani wskazać ten najważniejszy to byłby...

Myślę, że moją karierę trzeba podzielić w tym kontekście na kilka etapów. Dużym sukcesem był mój pierwszy medal mistrzostw świata w 2009 roku, kiedy tak naprawdę wkraczałam do świata wielkiego sportu. Później kolejnym celem był medal, obojętnie jakiego koloru, na igrzyskach w Londynie. Zdobyłam srebro (które po dyskwalifikacji Tatiany Łysenko w 2016 roku zostało zamienione na złoto – przyp.red), a za cztery lata chciałam walczyć o złoto.

Następnie na horyzoncie pojawiło się Tokio, a po kontuzji zależało mi, żeby się podnieść. Byłam na szczycie i spadłam na dno, więc trzeba było wrócić na ten szczyt. Z perspektywy czasu widzę, że łatwiej jest zdobyć pierwszy medal niż powtórzyć sukces.

Marzy się pani przekroczenie magicznej bariery 83 metrów?

Kiedyś jak byłam na odwiedzinach u dzieciaków na oddziale onkologii w jednym ze szpitali poznańskich, to jedna opiekunka zapytała mnie, dlaczego nie mogę rzucić dwa centymetry dalej. Zaskoczyła mnie tym pytaniem, bo dla laika to "tylko dwa centymetry". A dla mnie to naprawdę bardzo dużo. Już samo przekroczenie 80 metrów było dużym wyczynem, bo inaczej jest, jak się najpierw rzuca np. 75 metrów, a później celuje w 77. Przy większych długościach w grę wchodzą szczegóły techniczne. Oczywiście w głowie mam tę barierę 83 metrów. Do igrzysk w Paryżu zostały dwa lata, może tam uda mi się przekroczyć tę granicę.

Startuje pani od kilkunastu lat. Coś zmieniło się w tym czasie w polskim sporcie?

Zmieniło się bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o obiekty sportowe – rozwinęła się infrastruktura. Jeżdżę na zgrupowania zagraniczne, więc mam porównanie i dochodzę do wniosku, że w Polsce mamy dużo fajnych miejsc do treningów.

Pojawiło się też wiele programów wsparcia dla zawodników, którzy są na początku kariery. Kiedyś największym problemem było to, że w pewnym momencie trzeba było wybrać: albo studia albo sport. Czasami trzeba było jeszcze pracować. Też zresztą nie miałam łatwej drogi, bo studiowałam na AWF-ie w Poznaniu, trenowałam i nie mogłam iść do pracy, by sobie dorobić. Dostawałam wówczas 350 zł stypendium. Gdyby nie wsparcie rodziny, to musiałabym zrezygnować z kariery sportowej. Teraz dzięki różnym programom ministerialnym młody zawodnik mnie musi rezygnować ze sportu.

Co do kwestii finansowych: często mówi się, że zawodniczki zarabiają mniej niż ich koledzy. Z czego to pani zdaniem wynika i czy jest szansa na zmianę w przyszłości?

Myślę, że w sporcie nie do końca tak jest. To też kwestia popularności danej dyscypliny. Zawsze mi szkoda tych zawodników, którzy trenują mniej popularną dyscyplinę jak chociażby podnoszenie ciężarów, zasuwają na treningach i otrzymują zdecydowanie niższe kontrakty oraz dostają niższe nagrody finansowe na zawodach.

Rozumiem, że w lekkoatletyce, w poszczególnych dyscyplinach, nie ma takiej różnicy?

Nie, u nas w ogóle nie ma co narzekać. Mamy stypendia, a sport jest doceniany w Polsce. Często rozmawiamy z zagranicznymi zawodnikami o tym, jak to wygląda w ich krajach. U nas dużym atutem jest to, że np. będąc członkiem kadry narodowej, ma się zapewnione finansowanie zgrupowań. Natomiast w innych państwach tego nie ma. Jest dobrze i oby tak było dalej.

A czy nie ma pani wrażenia, że na innych płaszczyznach kobiety traktowane są trochę po macoszemu? Kilka miesięcy temu dyskusję na ten temat rozpoczęły siatkarki, a Paulina Maj-Erwardt stwierdziła, że "sport należy do świata mężczyzn" i jest sferą, w której tolerowana jest tylko pewna liczba kobiet, stąd te nierówności.

Myślę, że to kwestia odnoszenia sukcesów. Gdybyśmy mieli super kadrę kobiet w siatkówce, piłce ręcznej czy koszykówce, to inaczej by to wyglądało. Mamy wiele wspaniałych kobiet w polskim sporcie, które zdobywają medale mistrzostw świata oraz igrzysk i ich sukcesy są zauważane. Jeżeli chodzi o mnie, to nigdy nie odczułam, że w polskim sporcie mężczyźni są "nad kobietami".

Spotkała się pani kiedykolwiek ze stereotypowym podejściem, że jako kobieta nie powinna pani uprawiać sportu stricte siłowego? Rzut młotem to wymagająca dyscyplina.

Nigdy nie miałam z tym problemu. Nikt nigdy nie powiedział mi, że trenuję "męską" dyscyplinę. A nawet gdyby ktoś mi tak powiedział, to by mi to nie przeszkadzało.

Czy jest pani odporna na krytykę.

Sport nauczył mnie tego, że nie ma się co przejmować. Gdybym brała każdą uwagę do siebie, to już bym dawno zwariowała.