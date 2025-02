Skandal podczas losowania turnieju WTA. Iga Świątek będzie tam bronić tytułu

Iga Świątek wraca do gry po wielkoszlemowym Australian Open. Polska tenisistka zagra w turnieju w Dosze, broniąc tytułu zdobytego przed rokiem. W Katarze zobaczymy również Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette.

WTA 1000 w Dosze: Skandal w trakcie losowania turnieju

Nie po raz pierwszy w cyklu WTA czy ATP nie można było – przykładowo za pośrednictwem transmisji – na żywo śledzić losowania turniejowej drabinki. Efekt? Skandal w postaci… rozbieżności względem wyglądu tego, co początkowo pojawiło się w sieci, a ostatecznym wyglądem „rozlosowanego” zestawu katarskiego turnieju.

„Przepraszam, ale takiego cyrku to ja dawno nie widziałem. W sieci ukazują się zdjęcia z losowania, gdzie widać sporą część drabinki. Kilkanaście minut później pojawia się PDF na stronie WTA, gdzie mamy sporo zmian. Dlatego losowania powinny być jawne i dostępne dla wszystkich” – odnotował na portalu X admin znanego profilu „Z kortu”.

Jaki jest efekt końcowy? Rozstawiona z numerem 2 Świątek zagra od II rundy, w pierwszym meczu otrzymując tzw. wolny los. Rywalką obrończyni tytułu będzie Maria Sakkari (29. WTA) lub kwalifikantka.

Od I rundy rozpoczną za to wspomniane Linette (38. WTA) i Fręch (28. WTA). Poznanianka zmierzy się z kwalifikantką, natomiast łodzianka stanie przed trudniejszym wyzwaniem. Fręch już w I rundzie zagra z Brazylijką Beatriz Hadad Maią (16. WTA). Co ciekawe, jeśli Linette i Fręch wygrają swoje mecze, to w II rundzie zagrają między sobą polski pojedynek.

Zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Dosze otrzyma czek na 597 tysięcy dolarów. Turniej jest zaplanowany na 9-15 lutego.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

