Arkadiusz Milik wyjechał z Turynu. Sensacyjne doniesienia o Polaku

Przypomnijmy, że Arkadiusz Milik po raz kolejny w swojej karierze ze względu na kontuzję, stracił szansę na udział w ważnej imprezie. Tym razem było to Euro 2024 w barwach reprezentacji Polski. Napastnik w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem na turniej, towarzyskim meczu Polska – Ukraina (3:1), zagrał tylko pięć minut. Milik doznał kontuzji kolana i niedługo później musiał się poddać kolejnej operacji.

Arkadiusz Milik na wylocie z Juventusu? Polak wyjechał z Turynu

Polski napastnik od sezonu 2022/23 jest zawodnikiem Juventusu. Niewykluczone, że Milik wkrótce będzie musiał się rozejrzeć za nowym pracodawcą. W Turynie są zapewne cierpliwi, ale pytanie, czy z Polaka Juve będzie mogło jakkolwiek skorzystać w trwającym sezonie 2024/25, pozostaje bez odpowiedzi. Choćby z tego względu w stolicy Piemontu mogą się mocno zastanawiać nad wspólną przyszłością z reprezentantem Polski.

Milik ma już mieć za sobą kwestię kontuzjowanego kolana, wrócił już nawet do treningów w barwach Juventusu. Cóż jednak z tego, skoro szybko po powrocie do regularnego trenowania, napastnik doznał urazu łydki. Diagnoza? Kolejne tygodnie przymusowej przerwy, czyli ponowne znaki zapytania, co z przyszłością Milika w Turynie…

Ciekawe wieści w kontekście Polaka przekazał Giovanni Albanese. Włoski dziennikarz „La Gazzetta dello Sport” za pośrednictwem portalu X poinformował, że Milik miał opuścić kilka dni temu Turyn. Powód? Kontynuacja leczenia w Polsce.

Niewykluczone, że reprezentant podjął decyzję, chcąc zapewne przyspieszyć leczenie i powrót – najpierw do treningów – a następnie jakichkolwiek meczowych występów. Złą informacją dla Milika jest jednak to, jakich ruchów dokonał Juventus. Sprowadzenie zimą do klubu Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain to jasny sygnał, że turyńska drużyna chce się zabezpieczyć w kontekście gry na kilku frontach.

Gdyby Polak był zdrowy, zapewne miałby swój czas gry w Turynie. Niestety, to na obecnym etapie wyłącznie gdybanie. Milikowi pozostaje życzyć powrotu do zdrowia.

