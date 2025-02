Zaskakujące wieści z Barcelony. To dotyczy Szczęsnego i Lewandowskiego

Przy okazji kolejnych meczów, w których gra FC Barcelona, najczęściej zadawanym pytaniem polskich kibiców jest, czy w składzie legendarnego klubu nie zabraknie dwójki Polaków. Mowa o Wojciechu Szczęsnym i Robercie Lewandowskim.

Puchar Króla: Valencia – FC Barcelona, czy zagrają Szczęsny i Lewandowski?

Wiele wskazuje na to, że w czwartkowym meczu, którego stawką będzie miejsce w najlepszej czwórce Pucharu Króla, w wyjściowym składzie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Przynajmniej tak przewidują dziennikarze m.in. katalońskiego „Mundo Deportivo”, ale też mającej dużo większy, ogólnokrajowy zasięg, „Marki”. Polaka ma zastąpić Ferran Torres, tworząc trio z Lamine Yamalem i Raphinhą.

Niewykluczone, że trener Hansi Flick zdecyduje się na manewr, który zastosował w… poprzednim meczu z Valencią. Wówczas w LaLiga „Lewy” dostał trochę odpoczynku, nie pojawiając się w wyjściowym składzie na mecz z jedną z najsłabszych drużyn rozgrywek. Efekt? Bardzo efektowne zwycięstwo Barcy aż 7:1. Lewandowski zagrał ostatecznie 31 minut tamtego spotkania, wchodząc w drugiej części gry. Polak zdążył nawet wpisać się na listę strzelców. Cały mecz w bramce zagrał za to Szczęsny.

Możliwe, że podobny scenariusz w kontekście zarządzania meczem trener Flick zaserwuje właśnie w czwartkowy wieczór. Niemiec nabrał zdecydowanego przekonania do Szczęsnego, który ma być pewny swojego miejsca w bramce. Polski golkiper w ostatnich tygodniach gra praktycznie wszystko, od deski do deski, czy to w krajowych rozgrywkach, czy np. w europejskich pucharach. Wygląda na to, że Inaki Pena na dobre stracił miejsce między słupkami na rzecz dużo bardziej doświadczonego konkurenta.

Mecz Valencia – FC Barcelona rozpocznie się w czwartkowy (tj. 6 lutego) wieczór o godzinie 21:30. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Internetowo mecz będzie możliwy do obejrzenia na stronie internetowej stacji oraz w aplikacji mobilnej.

Finał Pucharu Króla odbędzie się 26 kwietnia na stadionie La Cartuja w Sewilli.

