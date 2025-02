Zbigniew Boniek mocno o zarzutach prokuratorskich. „To jest game over”

Jak informowaliśmy w poniedziałkowe (tj. 27 stycznia), wczesne popołudnie, Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Szczecinie aktu oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi oraz 13 innym osobom. Łącznie zarzuca się im popełnienie 23 czynów.

Zbigniew Boniek o prokuratorskich zarzutach. „Czas na zmiany”

O co dokładnie oskarżony jest Boniek? O szczegółach można przeczytać w komunikacie wydanym przez Prokuraturę Krajową.

„Zbigniew B. został oskarżony o to, że w okresie od listopada 2014 r. do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z Gabrielą M., Jakubem T., Maciejem S. oraz Andrzejem P., nadużywając przysługujących mu uprawnień w zakresie negocjowania umów i niedopełniając obowiązków dbałości o mienie, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów, poprzez zapłatę spółce O. sp. z o.o. kwoty 1.016.902 zł. za fikcyjne negocjacje umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o. W toku postępowania ustalono, iż faktyczny okres sporządzenia i podpisania porozumieniu ze spółką O. sp. z o.o. nastąpił już po podpisaniu umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o., co wykluczało możliwość udziału O. sp. z o.o. w jakichkolwiek negocjacjach dotyczących tej umowy sponsorskiej, albowiem zostały one zakończone przed jej podpisaniem. […] Zbigniew B. oraz pozostali oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Oskarżeni złożyli obszerne wyjaśnienia, które były sprzeczne z ustaleniami śledztwa” – możemy przeczytać w treści komunikatu Prokuratury Krajowej.

„Zibi” ponownie odniósł się do tego, o czym w ostatnich kilkunastu dniach zrobiło się wyjątkowo głośno.

„Powszechnie obowiązujące prawo nie reguluje w żaden sposób ani formy umowy pośrednictwa (może być nawet ustna) ani też momentu jej zawarcia. I to jest game over. Reszta, czyli dywagacje, kłamstwa, manipulacje zeznaniami świadków, arogancja, tupet i liczenie na stare polityczne koneksje prokuratury tylko pokazuje, jak to funkcjonuje. Czas na zmiany” – napisał na portalu X były prezes PZPN.

Zbigniew Boniek to legenda piłki nożnej, nie tylko w polskim, ale europejskim wydaniu. „Zibi” wraz z reprezentacją Polski stanął na podium MŚ 1982, zajmując III miejsce. Na swoim koncie Boniek ma wiele sukcesów w barwach Widzewa Łódź oraz włoskich Juventusu i AS Romy. Jako piłkarz Boniek zdobywał m.in. mistrzostwo Włoch (1984), wygrywał również Puchar Zdobywców Pucharów (1984), Puchar Europy (1985) czy Superpuchar Europy (1984).

