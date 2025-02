Koniec kariery znanego skoczka! Właśnie podjął sensacyjną decyzję

Austriak ma 33 lata to wicemistrz olimpijski z igrzysk w Soczi (2014) w rywalizacji drużynowej.

– Pierwotnym celem było kontynuowanie zmagań do Igrzysk Olimpijskich w 2026 r., ale pozostawiłem tę decyzję otwartą. Ale gdy jesienią urodził się mój syn, uświadomiłem sobie jeden ważny aspekt. Przez ostatnie kilka miesięcy czułem, że po tym sezonie nadejdzie idealny moment, aby szczęśliwie zakończyć karierę, spędzić czas z rodziną i z niecierpliwością oczekuję nowych rzeczy – cytuje słowa austriackiego skoczka TVP Sport.

Co ciekawe, w obecnym sezonie Austriak trzykrotnie stał na podium. W Titisee-Neustadt był drugi, w Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorfie za to trzeci. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Hayboeck zajmuje 11. miejsce.

Jak informując austriackie media, decyzji ze strony Hayboecka należało się spodziewać. Najważniejszy aspekt to wspomniana przez samego zainteresowanego, rodzina. Dodatkowo należy pamiętać, w jak kapitalnej formie są austriaccy skoczkowie narciarscy. Obecny cykl Pucharu Świata to właściwie rywalizacja Austrii i... reszty świata.

Co do największych sukcesów Hayboecka, oprócz wspomnianego medalu IO 2014, Austriak zdobył m.in. sześć medali (trzy srebrne i trzy brązowe) mistrzostw świata w skokach. Co ciekawe, w każdym przypadku mowa o rywalizacji drużynowej. Podobnie ma się sytuacja z MŚ w lotach narciarskich. Tutaj solidarnie, jedno srebro i jeden brąz, również wyłącznie w wersji drużynowej.

Dodatkowo Austriak zajął drugie (2014/15) i trzecie (2015/16) miejsce w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Jego najlepszym miejscem w klasyfikacji generalnej PŚ w karierze była bardzo solidna, czwarta lokata w sezonie 2015/16.

