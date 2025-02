Tajemnicze zaginięcie reprezentanta Polski. „Ma trudną sytuację prywatną”

Wadim Konszewicz ma na swoim koncie kilka tytułów młodzieżowych mistrzostw Polski. To bardzo zdolny pięściarz, który z pewnością wyróżnia się swoim talentem w gronie nadziei na dużą, seniorską karierę.

Wadim Konszewicz zaginął. Niepokojące wieści o reprezentancie Polski

W kontekście mającego 19 lat pięściarza pojawiły się jednak bardzo niepokojące informacje. Konszewicz bowiem zaginął, w drodze powrotnej ze zgrupowania reprezentacji Polski w Zakopanem.

„Dnia 2 lutego 2025 roku wracał z Zakopanego, gdzie przebywał na kadrze, ponieważ trenuje boks. Z informacji przekazanych nam przez rodzinę zaginionego wynika, że Wadim z Zakopanego dotarł do Krakowa i pozostawał w kontakcie z bliskimi do godziny 18.00, po czym kontakt się urwał. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi a jego telefon pozostaje nieaktywny. Wadim miał wsiąść do pociągu z Krakowa do Gdyni o godzinie 19.57 lub o godzinie 22.14 bezpośrednio do Słupska. Finalnie nie udało się na chwilę obecną ustalić, czy wsiadł do jednego z tych pociągów. Do Słupska jednak nie dotarł” – czytamy we wpisie ze strony „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku, oferującej pomoc i wsparcie dla rodzin osób zaginionych.

Sytuacja jest bardzo poważna. Wpis dotyczący zaginięcia Konszewicza błyskawicznie rozniósł się po mediach społecznościowych. Każdy sygnał jest w tym wypadku bardzo istotny. Póki co trudno cokolwiek wyrokować, co mogło się wydarzyć.

– Zdarzało mu się wcześniej, że wyjeżdżał ze zgrupowania bez słowa. Może teraz padł mu telefon albo go wyrzucił, bo dzień wcześniej w Zakopanem tak było. Ktoś go znalazł i oddał. Ma trudną sytuację prywatną. Został jednak zaakceptowany przez grupę. Nic nie wskazywało na takie problemy. To fajny chłopak i dobry człowiek – przyznał w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii trener kadry Polski w pięściarstwie, Grzegorz Proksa.

Jeśli ktokolwiek widział bądź zna losy młodego pięściarza, proszony jest o kontakt z najbliższą Komendą Policji bądź pod numerem alarmowym 112.

