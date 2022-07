Program mistrzostw świata w lekkoatletyce 2022. Kiedy i o której godzinie startują Polacy?

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce, które ze względu na pandemię koronawirusa zostały przełożone o rok, rozpoczęły się 15 lipca. Pierwsze dni czempionatu w wykonaniu Polaków były wyjątkowo udane, ponieważ nasi reprezentanci wywalczyli trzy medale. Katarzyna Zdziebło była druga w chodzie na 20 kilometrów, a srebro wywalczył także Wojciech Nowicki, który w rzucie młotem przegrał jedynie z Pawłem Fajdkiem.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Kiedy startują Polacy?

Biało-Czerwoni przed kolejnymi szansami medalowymi stanęli w nocy z poniedziałku na wtorek. Adrianna Sułek zakończyła rywalizację siedmioboistek na czwartym miejscu, ale pobiła 37-letni rekord kraju. Z dobrej strony pokazała się również Sofia Ennaoui, która była piąta w finale biegu na 1500 metrów. Również na 1500 metrów wystartuje Michał Rozmys, który na bieżni stadionu w Eugene zaprezentuje się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Polak rywalizację w Eugene rozpoczął od eliminacji, w których finiszował z czasem 3:36.76, co dało mu awans z 17. rezultatem. Rozmys jeszcze lepiej spisał się w półfinale, kiedy to przekroczył linię mety z czasem 3:35.27, który był jego najlepszym rezultatem w tym roku. Ten wynik dał 27-latkowi szósty rezultat w całej stawce i pewny awans do finału.

Najszybszy w półfinale był Abel Kipsang, który otwiera w bieżącym sezonie listy światowe. W walce o medale, oprócz Kenijczyka, powinni liczyć się także Brytyjczyk Jake Wightam i Norweg Jakob Ingebrigsten, który wprawdzie w półfinale odnotował dopiero 11. czas, ale jest aktualnym mistrzem olimpijskim i halowym wicemistrzem świata na tym dystansie. Dobrą formę prezentują również Mohamed Katir i Teddese Lemi, co zapowiada interesującą i wyrównaną walkę o miejsca na podium.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Program

Na trzy najbliższe dni zaplanowano jedynie sesje przedpołudniowe, czyli odbywające się w nocy czasu polskiego. Poniższe starty odbędą się w nocy z wtorku na środę:

godz. 2:15: 400 m ppł kobiet – eliminacje

godz. 2:40: skok wzwyż kobiet – finał

godz. 3:05: 200 m kobiet – półfinały

godz. 3:33: rzut dyskiem mężczyzn – finał

godz. 3:50: 200 m mężczyzn – półfinały

godz. 4:30: 1500 m mężczyzn – finał (Michał Rozmys)

godz. 4:50: 400 m ppł mężczyzn – finał

Zmagania w ramach mistrzostw świata będą transmitowane na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl, a od godz. 2:20 także w TVP 1.

