Fatalne wieści od Justyny Święty-Ersetic. „Zawiodło po raz kolejny zdrowie”

Smutną informację przekazała wszystkim kibicom lekkoatletyki jedna z najlepszych polskich zawodniczek. Choć Justyna Święty-Ersetic już wcześniej borykała się z problemami zdrowotnymi, to te znów wróciły, sprawiając, że Polka musi odpuścić starty do końca sezonu 2023. Mistrzyni olimpijska liczy, że praca nad zdrowiem pozwoli jej wrócić do pełni sił na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu.

Kontuzja kończy sezon Justynie Święty-Ersetic

Justyna Święty-Ersetic podobnie jak reszta polskich lekkoatletek szykowała się do zaplanowanych na sierpień mistrzostw świata w Budapeszcie. Polka chciała odegrać się za start w poprzedniej edycji w Eugene, gdzie wraz ze sztafetą mieszaną zajęła 4. miejsce, a wraz z koleżankami ze sztafety 4 x 400 metrów odpadła już w eliminacjach. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, decyzja o przerwie nie była łatwa, ale w obecnych warunkach konieczna

„Nic nie jest proste i oczywiste jakby się mogło nam wydawać. Plany były ogromne, ciężka praca wykonana, a serducho w przygotowaniach zostało na bieżni. Dla mnie niestety bardzo krótki sezon dobiegł końca. W tym roku nie zobaczycie mnie już na bieżni. Zawiodło po raz kolejny zdrowie, a z tym pojawił się ogromny zawód i rozczarowanie. Konsekwencją tego wszystkiego jest kryzys mentalny. Próbowałam, walczyłam, jednak ból nie ustaje. Dlatego uważam, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w tym momencie, w głowie mając myśl, że już w przyszłym roku są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu- najprawdopodobniej ostatnie już dla mnie (chociaż w Tokio też tak twierdziłam)” – napisała Święty-Ersetic w mediach społecznościowych.

Kariera Justyny Święty-Ersetic

Justyna Święty-Ersetic to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek ostatnich lat. Może pochwalić się dwoma medalami olimpijskimi z Tokio (złotym i srebrnym), dwoma medalami MŚ, a także licznymi krążkami z halowej i letniej edycji mistrzostw Europy.

