Ewa Swoboda z życiowym wynikiem! Polska sprinterka złamała kolejną barierę

To był naprawdę wyjątkowy dzień dla fanów lekkoatletycznych emocji na Stadionie Śląskim. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej przyciągnął na trybuny mnóstwo kibiców, obradzając w wiele rekordów. Polscy kibice mogą cieszyć się w szczególności z występów naszego młociarza Wojciecha Nowickiego oraz biegaczek. Natalia Kaczmarek poprawiła rekord życiowy oraz mitingu, a Pia Skrzyszowska wywalczyła minimum olimpijskie.

Ewa Swoboda o 0,01 sekundy od pobicia rekordu Polski

Do grona wymienionych dołączyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Polka zameldowała się w finale z czasem 10,94 s. Co ciekawe, to jedynie o 0,01 sekundy gorszy wynik od rekordu kraju Ewy Kasprzyk z 1986 roku. Swoboda może mieć jednak sporo powodów do zadowolenia. Polka złamała barierę 11 sekund, wykręcając najlepszy wynik w karierze.

Co więcej, Swoboda jest na czele listy najlepszych biegaczek Europy w 2023 roku. To dobrze wróży przed nadchodzącymi w sierpniu MŚ w Budapeszcie (19-27.08).

Wielkie święto podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Tegoroczna edycja to już XIV okazja do wspomnienia o naszej mistrzyni olimpijskiej z igrzysk w Sydney (2000). Od ubiegłego roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest też zaliczany do Diamentowej Ligi. Tegoroczny cykl rozpoczął się 5 maja w katarskiej Dosze, a zakończy 17 września w Eugene w USA.

Na trybunach Stadionu Śląskiego według organizatorów pojawiło się w okolicach 25 tysięcy widzów. Tyle biletów zostało sprzedanych. Na chorzowskim obiekcie impreza rozgrywana jest nieprzerwanie od 2018 roku. Wcześniej gościła w Warszawie, na PGE Narodowym, a początkowo na Stadionie Orła oraz… bocznym boisku Skry.

