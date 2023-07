Dramat Igi Baumgart-Witan. Przekazała fatalne wieści

Iga Baumgart-Witan opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, pod którym zamieściła bardzo długi wpis, w którym przeprosiła swoich fanów za długą absencję. Jednocześnie wyjaśniła, że niedawno nabawiła się kolejnego urazu, który wykluczy ją z biegania na bardzo długi czas. W komentarzach jej fani wyrazili mnóstwo wsparcia i zrozumienia, jednocześnie wysyłając słowa wsparcia i otuchy.

Iga Baumgart-Witan nabawiła się kolejnej kontuzji

34-latka z Bydgoszczy odniosła kontuzję stopy pod koniec kwietnia, kiedy wraz z kadrą przebywała na obozie przygotowawczym w Portugalii. Biegaczka powoli przechodziła przez rehabilitację i wszystko wskazywało na to, że wkrótce zobaczymy ją z powrotem na bieżni. Nic z tego, ponieważ Iga Baumgart-Witan poinformowała, iż mimo trudów, jakie zadała sobie ku powrotowi do zdrowia, ponownie jej stopa nie wytrzymała i musi przejść kolejną rehabilitację. Oznacza to, że bieżący sezon już się dla niej zakończył.

„Liczyłam, że zobaczycie mnie niedługo na bieżni, że pokażę Wam to, jak dzielnie walczyłam o każdy dzień biegania i każdą setną, która pokazywała się na stoperze. Robiłam naprawdę wszystko, co w mojej mocy! Mimo bardzo długiego procesu treningu zastępczego i rehabilitacji zamiast biegania na bieżni moje wyniki na treningu były aż nadto zadowalające! Wyglądało to bardzo dobrze i napawało optymizmem, że dam radę przebiec 400 m w czasie dającym możliwość walki z innymi dziewczynami. Jednak los chciał inaczej. Na ostatnim sprawdzianie przed moim planowanym startem na Mistrzostwach Polski, stópka poległa. Wydarzyło się coś bardzo złego i prawdopodobnie uszkodziłam któreś ze ścięgien na tyle poważnie, że muszę się poddać. Kontuzja uniemożliwi mi jakikolwiek start w tym sezonie” – rozpoczęła swój wpis biegaczka.

Iga Baumgart-Witan: Nie żegnam się z lekką atletyką!

Iga Baumgart-Witan uspokoiła swoich fanów, pisząc, że nie ma zamiaru kończyć kariery sportowej, a jedynie musi ponownie oddać się zabiegom rehabilitacyjnym.

„Muszę teraz otrząsnąć się po tym co się stało, przeżyć w sobie ból, odpocząć i mam nadzieję, wrócić jak zwykle silniejsza… oby było mi to dane. Jednak jestem z siebie dumna jak nigdy, że mimo chwilowych zwątpień, ani na sekundę się nie poddałam. Tym razem zwyczajnie wydarzył się pech i kontuzja. Żegnam się z bieganiem na ten sezon, ale nie żegnam się z lekką atletyką! Będę przecież działać na innym polu sportowym. Ale teraz muszę odetchnąć i przysiąść na chwilę, ze sobą, swoim ciałem i emocjami. Dziękuję tym którzy walczyli ze mną to ostatnich moich sił na ten moment! W szczególności fizjoterapeuci Doktor i Mama” – dodała 34-latka.

