Paweł Fajdek ostro o internetowych hejterach. Znalazł rozwiązanie tej sprawy

Paweł Fajdek niedawno pochwalił się w mediach społecznościowych, że pobił rekord Roberta Lewandowskiego i po 14 latach ukończył licencjat. Młociarz zdradził w wywiadzie dla serwisu sport.pl, że studiował wychowanie fizyczne na kierunku menedżerskim. Jego praca nosiła tytuł "Oferta sponsoringowa mistrza olimpijskiego, Szymona Ziółkowskiego".

Paweł Fajdek zabrał głos nt. hejtu w internecie

W rozmowie z dziennikarzami lekkoatleta podjął również temat hejtu, który towarzyszy sportowcom w social mediach. – Generalnie ten cały hejt od anonimów jest straszny. Z miesiąc temu Iga Świątek zareagowała na to i bardzo dobrze, bo to jest niemożliwe, żeby ludzie znikąd pisali, że ktoś jest ch****y, bo przegrał gema. No przepraszam bardzo, to jest żenujące! Internet powinien przestać być tak bezkarny – stwierdził.

Zdaniem Pawła Fajdka najwięcej obrywają piłkarze. – Piłkarzom dostaje się najczęściej, nawet jak prawda jest taka, że ich ostatni mecz, zremisowany 1:1 z Mołdawią, był zdecydowanie lepszy niż ich osiem poprzednich meczów. Coś się ruszyło. Fakt, że nie było Roberta, a Krychowiak już się z kadry wycofał, ale widać było, że jak chcemy, to jednak możemy. Szkoda, że zabrakło skuteczności – kontynuował.

Młociarz znalazł rozwiązanie na hejt w sieci

Młociarz znalazł rozwiązanie tej sprawy i zaapelował do rządzących. – Konta w mediach społecznościowych powinny być połączone z dowodami osobistymi. Widzę to tak, że na dokument tożsamości każdy mógłby sobie założyć konto w każdym serwisie i że tylko takie konta mogłyby istnieć. A konta fejkowe powinny zostać skasowane. Na pewno ludzie podpisani z imienia i nazwiska pisaliby w inny sposób niż pisze jakiś tam przykładowy baca z gór, któremu się nie podobasz, więc on wyzwie nie tylko ciebie, ale i całą twoją rodzinę. To jest straszne i niezrozumiałe w tak zaawansowanej technologicznie cywilizacji, jaką jesteśmy – powiedział.

– Mam nadzieję, że po pedofilskiej aferze z youtuberami rządzący trochę się wezmą za prawo internetowe i coś z tym zrobią. Bo to jest naprawdę trudne do zniesienia i szkodliwe. Młodzież uczy się bezkarności i po takiej nauce będzie źle żyć – zakończył.

