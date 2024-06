Ewa Swoboda jest nie do podrobienia! Filmik z udziałem Polki hitem internetu

o sukcesie w Glasgow, na halowych mistrzostwach świata, tym razem Ewa Swoboda dołożyła kolejny medal, w rywalizacji na otwartym stadionie podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy. W Szkocji była srebrna na dystansie 60 metrów, za to w Rzymie skończyło się na wicemistrzostwie na 100 metrów.

Ewa Swoboda i jej radość po zdobyciu wicemistrzostwa Europy

Swoboda to duża nadzieja olimpijska. Polka zdaje sobie sprawę z ogromnej konkurencji, co do rywalizacji sprinterek na świecie. Świetny bieg w Rzymie jest jednak jasnym sygnałem, że na kilka tygodni przed najważniejszą imprezą sportowa od 2021 roku, Swoboda prezentuje solidną dyspozycję.

W niedzielnym finale Polka pobiegła 11,03 sekundy. Polka o cztery tysięczne sekundy wyprzedziła Włoszkę Zaynab Dosso. Czwarta była Patrizia van der Weken z czasem 11,04 s. Złoto z wynikiem 10,99 s zdobyła Brytyjka Dina Asher-Smith.

W mediach społeczność ukazało się nagranie, na którym widać wielką radość Swobody. Polka kolejny raz pokazała, jak bardzo potrafi się ekspresyjnie cieszyć, będąc dokładnie taką samą, uśmiechniętą dziewczyną, jak zazwyczaj.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

