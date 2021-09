Kontuzja Kyliana Mbappe. Francuz nie był w stanie dograć meczu do końca

W 50. minucie spotkania Club Brugge – Paris Saint-Germain Kylian Mbappe został zmuszony do zejścia z boiska z powodu kontuzji. 22-latek podczas kontrataku PSG po przypadkowym starciu z rywalem został kopnięty w kostkę i położył się na murawie. Wtedy zasygnalizował, że nie da rady dokończyć spotkania. Francuza zastąpił argentyński napastnik Mauro Icardi. – Nie wiemy, jak poważna jest to kontuzja. Testy będą musiały to wykazać, więc mamy nadzieję poinformować o stanie zdrowia zawodnika najszybciej jak to możliwe –cytowany przez eurosport.com trener PSG Mauricio Pochettino.

Nieudany debiut paryskiego trio

W 15. minucie spotkania to właśnie Mbappe zagrał idealną piłkę w pole karne, którą wykończył Ander Herrera. Chwilę później wyrównanie dla drużyny grającej na Jan Breydel Stadium zapewnił Hans Vanaken. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Był to pierwszy występ w podstawowym składzie tria: Leo Messi, Kylian Mbappe i Neymar. Jednak trener paryżan nie jest zadowolony z występu swojej drużyny i powtarza, że jest to długi proces – Potrzebujemy czasu, aby to trio się rozumiało na boisku, potrzebujemy zbudować zrozumienie. To było jasne i mówiliśmy o tym w ostatnich dniach. Musimy stworzyć zespół – dodał Pochettino.

Przed zawodnikami z Paryża spore wyzwanie w Lidze Mistrzów. Już 28 września zmierzą się z drużyną Manchesteru City na Parc des Princes. Zawodnicy Pepa Guardioli pokonali w drugim meczu grupy A RB Lipsk 6:3.

Czytaj też:

Dziewięć goli, hat-trick i czerwona kartka w meczu Manchesteru City z RB Lipsk. Co za widowisko!