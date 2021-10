Robert Lewandowski powalczy o kolejny skalp w Lidze Mistrzów. O której mecz Benfiki z Bayernem?

Na 20 października zostały zaplanowane kolejne spotkania w tegorocznej edycji Champions League. Oczy wielu kibiców na świecie zwrócą się ku Lizbonie, gdzie Benfica podejmie Bayern Monachium.

Znakomita forma strzelecka Bayernu i Lewandowskiego

Fani mistrzów Niemiec na pewno liczą na kolejną strzelaninę w wykonaniu ich podopiecznych. Może nie taką jak ponad rok temu w półfinale Ligi Mistrzów, kiedy Gwiazda Południa rozbiła Barcelonę 8:2, ale na pewno wysoką. Od początku bieżących rozgrywek podopieczni Juliana Nagelsmanna są bowiem w doskonałej formie i strzelają średnio 4,33 gola na mecz (a 3,64, jeśli odejmiemy mecz w DFB Pokal z piątoligowcem, wygrany 12:0). W fazie grupowej Champions League też poradził sobie doskonale, bo najpierw pokonał Barcelonę 3:0, a Dynamo Kijów 5:0.

Duży udział w tych wynikach miał kapitan reprezentacji Polski, który na razie ma więcej strzelonych goli, niż rozegranych meczów – w 11 starciach do siatki trafił aż 15 razy. O Polaku dużo mówi się w kontekście zdobycia Złotej Piłki, a niedawno wygrał też Złotego Buta. Obrońcy Benfiki będą mieli bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o zatrzymanie Lewandowskiego, który też uważa, że zasłużył na otrzymanie tego wielkiego, indywidualnego wyróżnienia.

Afera dotycząca Lucasa Hernandeza

Pytanie, jak na Bayern wpłynie afera, która ujrzała światło dzienne w minionych dniach. Mimo problemów do Lizbony poleciał także Lucas Hernandez, którego sąd skazał na sześć miesięcy pozbawienia wolności i nie ugiął się wobec prośby prawników, aby zamienić mu tę karę na prace społeczne. To efekt złamania zakazu wzajemnego zbliżania się do siebie, który świadomie złamał wraz ze swoją żoną.

Gdzie i o której godzinie oglądać mecz Benfica – Bayern?

Mecz Benfica – Bayern Monachium odbędzie się 20 października o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzą TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport Premium 1 oraz serwisy polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl.

