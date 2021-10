Wolfsburg w poszukiwaniu pierwszego zwycięstwa. Niemiecki klub zmierzy się z RB Salzburg

Środę z Ligą Mistrzów rozpocznie się między innymi mecz Red Bulla Salzburg z Vfl Wolfsburg. Grupa, w której występują austriacki i niemiecki klub, jest bardzo wyrównana i trzy na cztery drużyny mają szansę zakończyć tę kolejkę na pierwszym miejscu.

Sytuacja w grupie G Ligi Mistrzów przed trzecią kolejką

Po dwóch spotkaniach na pierwszym miejscu w grupie G znajduje się Red Bull Salzburg. Podopieczni Jaissle Matthiasa zdobyli do tej pory trzy bramki, a dwie stracili, co przełożyło się na zwycięstwo i remis. Na drugiej pozycji plasuje się obecnie Sevilla, która zaliczyła do tej pory dwa remisy, więc na swoim koncie ma dwa punkty. Tyle samo oczek zdobył Vfl Wolfsburg, który obecnie znajduje się na trzecim miejscu. Tabelę zamyka Lille, które w zeszłym sezonie sensacyjnie zdobyło mistrzostwo Francji.

Forma Red Bulla i Wolfsburga przed bezpośrednim spotkaniem

Red Bull Salzburg jest w bardzo dobrej formie. Ostatnie oficjalne spotkanie przegrał w kwietniu 2021 roku. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, idzie mu o wiele lepiej niż w zeszłym sezonie, w którym to po dwóch kolejkach miał na koncie remis i porażkę. Wolfsburg ostatnimi czasy radzi sobie w Bundeslidze marnie. Podopiecznym Ursa Fischera „udało się” przegrać spotkania z takimi drużynami, jak Union Berlin (0:2) i Borussia Moenchengladbach (1:3).

Liga Mistrzów. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Spotkanie Red Bull Salzburg – VfL Wolfsburg rozpocznie się 20 października o godzinie 18:45. Spotkanie będzie dostępne na kanale Polsat Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box.

