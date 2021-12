Benfica melduje się w Lidze Mistrzów! Pewna wygrana z Dynamem Kijów

Benfica potrzebowała zwycięstwa w meczu z Dynamem Kijów, by zameldować się w 1/8 Ligi Mistrzów. Przed ostatnią kolejką portugalski klub miał na swoim koncie pięć punktów, a Barcelona siedem. Benfica musiała więc wygrać spotkanie i liczyć, że Barcelona najwyżej zremisuje z Bayernem Monachium, w spotkaniu, które było rozgrywane równolegle. Jedno jest pewne – swoją część pracy wykonali wyśmienicie, a Barcelona również „nie zawiodła”.

Liga Mistrzów 2021/22. Benfica pewnym krokiem, do celu

Benfica już w pierwszej połowie wytłumaczyła, kto bardziej zasługuje na grę w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Podopieczni Jorge Jesusa zadali dwa szybkie ciosy w pierwszych 25 minutach i ze spokojną głową mogli kontynuować grę. W 16. minucie na 1:0 strzelił Roman Jaremczuk, po podaniu z lewej strony Joao Mario. Niedługo później fatalny błąd obrony Dynama Kijów wykorzystał Gilberto i zwiększył prowadzdenie do dwóch trafień.

Po pierwszej połowie sytuacja dla Benfiki była idealna – ona wygrywała 2:0, a w równoległym spotkaniu Barcelona przegrywała z Bayernem Monachium.

Benfica dowiozła korzystny wynik

W drugiej połowie Benfica oddała przeciwnikowi inicjatywę i Dynamo Kijów rozpoczęło ofensywę. Im bliżej końca spotkania, tym bardziej przypominało to grę na przetrwanie. Piłkarze z pewnością mieli informację, że Barcelona znacznie przegrywa z Bayernem Monachium i wynik w Portugalii jest jak najbardziej bezpieczny. Gra więc nie była już tak pewna i zjawiskowa jak w pierwszych 45 minutach, ale to wystarczyło. Benfica wygrała i dzięki temu awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

