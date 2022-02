Wyrównane spotkanie w Lizbonie. Gra znalazła odzwierciedlenie w wyniku

W meczu Ligi Mistrzów Benfiki z Ajaxem ciężko było wskazać jednoznacznego faworyta. Obie drużyny stać było na zwycięstwo w tym starciu. Wszystko zweryfikować miało boisko, na którym w obu połowach nie zabrakło bramek i emocji.

Błąd w obronie i bramka samobójcza. Pierwsza połowa obfitowała w bramki

W pierwszej połowie spotkania strzelanie zaczęło się od błędu w obronie Benfiki. Ajax przejął piłkę niedaleko pola rywala i wykończył akcję strzałem Dusana Tadicia. Osiem minut później portugalska drużyna wróciła do gry dzięki dośrodkowaniu w jedenastkę z lewej strony i nieudolnemu, trochę przypadkowemu, wyblokowi, po którym lot piłki zakończył się w siatce.

Udana zmiana Jaremczuka dała Benfice remis

W drugiej części spotkania gra była wyrównana. Oba zespoły zdołały oddać po dwa celne strzały. Wynik nie zmieniał się jednak do 72. minuty. W niej Benfica wróciła do gry i doprowadziła do remisu. Po potężnym strzale jednego z zawodników i paradzie bramkarza, sytuacyjną piłkę wykorzystał Roman Jaremczuk, który z bliskiej odległości wbił piłkę do siatki głową. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, więc przed rewanżem w Amsterdamie wiemy tylko tyle, że czekać nas będzie jeszcze dużo emocji.

