Legenda Lecha Poznań chwali trenera. To było mądre ze strony Johna van den Broma

Już niebawem Lech Poznań rozegra swoje drugie starcie z Karabachem Agdam. Kto zwycięży w tym dwumeczu, ten przejdzie do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zadanie nie jest łatwe, choć drużyna gości będzie miała w tym względzie małą przewagę. Drużyna ze stolicy Wielkopolski leci do Azerbejdżanu z zaliczką, ponieważ w pierwszym spotkaniu wygrała u siebie 1:0. Tamten mecz nie był piękny w wykonaniu Kolejorza, na co niektórzy jego kibice narzekali, ale nie Bartosz Bosacki.

Bartosz Bosacki apeluje o czas dla Johna van den Broma, trenera Lecha Poznań

– Prawdę mówiąc po 30 minutach wynik mógł być odwrotny, albo znacznie gorszy. To, że tak się nie stało, dobrze świadczy o drużynie poznańskiej – powiedziała legenda Kolejorza w rozmowie z „Super Expressem”. Rzeczywiście w pierwszym meczu z Karabachem defensorzy radzili sobie co najmniej przyzwoicie, a szczególnie Antonio Milić, który doskonale się ustawiał.

Były środkowy obrońca dodał również, że van den Bromowi należy dać znacznie więcej czasu na wdrożenie swoich pomysłów do gry Lecha. – Tego nie da się zrobić ani w tydzień, ani w cztery tygodnie, a na razie tyle miał do dyspozycji Holender – powiedział.

Eliminacje Ligi Mistrzów. John van den Brom postąpił słusznie w meczu z Karabachem Agdam

Bosacki wspomniał, że szukając następcy Macieja Skorży, sternicy Kolejorza starali się znaleźć kogoś, kto będzie poniekąd kontynuował projekt rozpoczęty przez polskiego szkoleniowca. Ten obecny miał spełniać to kryterium, również stawiając na ofensywny futbol i dominację. W meczu z Karabachem poznaniacy głównie się bronili, co było zaprzeczeniem powyższego podejścia. Mimo tego jednak legenda Lecha uważa, że van den Brom postąpił słusznie.

– Ten mecz pokazał doświadczenie trenera, również to zbierane przez lata w pucharach. Wiedział, z jakim przeciwnikiem się mierzy i uznał, że skuteczniejsza będzie nieco bardziej zachowawcza taktyka. Nie mam o to pretensji – zakończył. Bosacki wyznał, iż w eliminacjach Ligi Mistrzów nie chodzi o to, by grać pięknie, lecz skutecznie.

