Kontuzja Karima Benzemy. Co z występem w El Clasico?

Karim Benzema zakończył wtorkowy mecz z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów po niespełna pół godzinie gry. Z murawy schodził w towarzystwie lekarza, utykając. Piłkarza zastąpił Belg, Eden Hazard. Mimo braku swojej gwiazdy Real Madryt poradził sobie z przeciwnikiem i wygrał 3:0. Wszystkie bramki strzelono w drugiej połowie.

Liga Mistrzów. Kontuzja Karima Benzemy. Ile będzie pauzował?

Benzema przeszedł w środę badanie rezonansem magnetycznym. Z najnowszych doniesień wynika, że Francuza czekają trzy tygodnie przerwy. Nie zagra zatem w najbliższych meczach Realu z Mallorcą, RB Lipsk i Atlético. Zabraknie go też na zgrupowaniu reprezentacji. Madryckie media przewidują, że piłkarz ma być gotowy do gry na początku października. Co za tym idzie jego występ w El Clasico nie wydaje się być zagrożony.

Kontuzja Karima Benzemy. Real wydał komunikat

Po serii badań Real Madryt zdecydował się wydać komunikat ws. zawodnika. Okazało się, że sytuacja nie jest tak zła, na jaką wyglądała. „Po badaniach Karima Benzemy przeprowadzonych przez Sztab Medyczny Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję w mięśniu półścięgnistym oraz przeciążenie w mięśniu czworogłowym, oba urazy w prawym udzie. Powrót zależny od rozwoju sytuacji" – możemy przeczytać w komunikacie.

34-latek w ubiegłym sezonie prezentował solidną formę na hiszpańskich boiskach i z 27 golami sięgnął po tytuł króla strzelców. W obecnym rozegrał cztery mecze i strzelił trzy gole. W bieżących rozgrywkach kibice ostrzą sobie zęby na jego rywalizacje z Robertem Lewandowskim o tytuł króla strzelców La Ligi.

