Legenda Realu Madryt odchodzi z klubu. Klub potwierdził doniesienia mediów

Real Madryt uzgodnił transfer Casemiro do Manchesteru United – poinformowali Królewscy w oficjalnym komunikacie. Na razie nie podano kwoty, która przekonała Florentino Pereza, by sprzedać swojego pomocnika, ale hiszpańskie media spekulują, że transakcja może zamknąć się w około 70 milionach euro.

Real Madryt chciałby wyrazić swoją wdzięczność dla Casemiro, zawodnika, który jest już częścią legendy tego klubu – czytamy w komunikacie.

twitter

Casemiro przybył do stolicy Hiszpanii w styczniu 2013 roku i od tamtej pory zdobył 18 tytułów: 5 pucharów Ligi Mistrzów, 3 Klubowe Mistrzostwa Świata, 3 Superpuchary Europy, 3 mistrzostwa kraju, 1 Copa del Rey i 3 Superpuchary Hiszpanii. Indywidualnie został uznany za najlepszego gracza w tegorocznym finale Superpucharu Europy i został nominowany do Złotej Piłki 2022.

Oprócz tego wspaniałego rekordu, Casemiro zawsze reprezentował wartości naszego klubu. Wzorowy zawodnik, który dał z siebie wszystko dla Realu Madryt – podkreślają przedstawiciele klubu.

W najbliższy poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 11:30 w Realu Madryt odbędzie się pożegnanie środkowego pomocnika, w obecności Florentino Pereza.

Transfer Casemiro do Manchesteru United. Listy pożegnalne Luki Modricia i Toniego Kroosa

Luka Modrić i Toni Kroos również pożegnali swojego kolegę ze środka pola. Hiszpańska „Marca” zacytowała listy pożegnalne od jego partnerów z linii pomocy.

„Będę za tobą tęsknić. Jako wzorowy profesjonalista. Jak najlepszy gracz. Jako wojownik, który uratował mnie przed kilkoma... Ale przede wszystkim jako dobry człowiek. Teraz nasze sportowe ścieżki się rozdzielają, ale nasza przyjaźń pozostaje. Zapewniam” – napisał Niemiec, dodając, że jego nowi koledzy powinni wiedzieć, że z Brazylijczykiem nie dało się nie spocić w żadnej sytuacji.

instagram

Z kolei Luka Modrić w swoim liście przypomniał debiut Brazylijczyka w barwach Realu Madryt. „Drogi Case, wciąż pamiętam Twój debiut w naszym klubie... Jak bardzo byłeś zdenerwowany! Prosiłem, żebyś był spokojny, a teraz myślę o tym i widzę, jak wyszło. Co osiągnąłeś! To był także mój pierwszy sezon i żadne z nas nie wyobrażało sobie, co futbol dla nas szykuje” – napisał, cytowany przez Marcę.

Będę za tobą tęsknić, ale życzę ci wszystkiego najlepszego. Na to zasługuje profesjonalista i osoba taka jak Ty – zakończył.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo może zagrać w byłym klubie Roberta Lewandowskiego. Media: Ostatnia opcja