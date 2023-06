Raków Częstochowa poznał rywala w drodze do Ligi Mistrzów

Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie przeciwnikiem częstochowian będzie estońska Flora Tallin. W przypadku obu rund eliminacyjnych Raków pierwsze spotkania zagra w roli gospodarza. To efekt braku rozstawienia mistrzów Polski. Częstochowianie dopiero pierwszy raz w swojej historii sięgnęli po mistrzostwo Polski.

Raków Częstochowa zagra z pogromcą Lecha Poznań

Drużyna już pod okiem trenera Dawida Szwargi, który zastąpił Marka Papszuna, przygotowuje się do rozpoczęcia najważniejszej europejskiej przygody. W przypadku I rundy eliminacji LM wydaje się, że częstochowianie trafili całkiem nieźle. Flora Tallin to zespół zdecydowanie w zasięgu Rakowa.

Jak rozpatrywać środowe losowanie? Wydaje się, że ponownie wyszło nieźle, choć wyzwanie w II rundzie, co oczywiste, musi być już trudniejsze niż przy pierwszej przeszkodzie. Polscy kibice mogą wspomnieć niedawną okazję do mierzenia się byłego mistrza kraju, Lecha Poznań, z Karabachem Agdam. Drużyna z Azerbejdżanu wyeliminowała w I rundzie gry o Ligę Mistrzów zespół Lecha Poznań.

Poznaniacy u siebie skromnie wygrali (1:0), ale na wyjeździe doznali klęski, przegrywając aż 1:5.

twitter

Karabach wydaje się być zdecydowanym faworytem w pojedynku z Lincoln Red Imps FC, czyli mistrzem Gibraltaru.

Długa droga polskich klubów do Ligi Mistrzów

Niestety ze względu na kiepski współczynnik UEFA, zarówno PKO BP Ekstraklasa, jak i sam Raków – muszą gromadzić punkty, które przydadzą się na kolejne lata. Właśnie w taki sposób Lech zapunktował w poprzednim sezonie, docierając aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Poznaniacy swoją przygodę rozpoczynali za to od I rundy eliminacyjnej w grze o Ligę Mistrzów. Jak zatem widać, dokładnie z takiego samego pułapu, co za kilkanaście dni będzie ruszał Raków.

Mecze I rundy eliminacji zaplanowano na terminy 11-12 i 18-19 lipca. Co do kolejnej fazy drogi do Ligi Mistrzów, wyznaczone przez UEFA daty to 25-26 lipca oraz 1-2 sierpnia. Wówczas poznamy tych, którzy będą na... półmetku eliminacji do Champions League.

Czytaj też:

Jacek Gmoch dla „Wprost”: Z taką grą reprezentacja Polski nie powinna się nigdzie pokazywaćCzytaj też:

Cezary Kulesza wezwał Fernando Santosa na rozmowę. Pilne spotkanie po kompromitacji