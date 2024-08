To dzieli mistrza Polski od Ligi Mistrzów. Trudny rywal na końcu drogi

Jagiellonia Białystok jako mistrz Polski jest jedynym reprezentantem PKO Ekstraklasy w walce o występy w Lidze Mistrzów. Zespół z Podlasia rozpoczął zmagania do piłkarskiej elity od drugiej rundy kwalifikacji. Zespół Adriana Siemieńca bez problemu pokonał litewski FK Poniewież w dwumeczu 6:1. W kolejnej rundzie zmagań czeka na nich znacznie trudniejsze zadanie.

Jagiellonia Białystok poznała ostatniego rywala w walce o Ligę Mistrzów

Mistrz Polski w III rundzie kwalifikacji zagra z mistrzem Norwegii Bodo/Glimt. To rywal dobrze znany polskim kibicom ze względu na rywalizację w Lidze Konferencji Europy z Lechem Poznań. Ze względu na awans do tej fazy rozgrywek Jagiellonia ma już zagwarantowaną grę w fazie grupowej LKE. Pokonanie Norwegów da im jednak awans do IV rundy eliminacji LM, a co za tym idzie gwarancję gry w fazie grupowej Ligi Europy.

W poniedziałek Jagiellonia poznała także potencjalnego ostatniego rywala przed fazą grupową Champions League. Jeśli zespół ze wschodu kraju pokona Bodo/Glimt, to w IV etapie kwalifikacji czekać ich będzie starcie z Crveną Zvezdą Belgrad. Mistrz Serbii od lat jest hegemonem na krajowym podwórku. Rokrocznie występuje w europejskich pucharach. Aż trzy razy w ostatnich sezonach udało się im grać w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Niezależenie od tego czy awansuje klub z Norwegii czy Polski, to Serbowie będą faworytami walki.

Jagiellonia Białystok już zagwarantowała sobie dalszą grę w europucharach

Jagiellonia Białystok jeszcze nigdy nie występowała w fazie grupowej europejskich pucharów. Do tej pory pięć razy walczyła o awans (bez skutku) w eliminacjach Ligi Europy.

Zespół ze stolicy województwa podlaskiego wygrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze PKO Ekstraklasy 2024/2025.

Aktualizacja: W przypadku porażki z Bodo/Glimt Jagiellonia Białystok zagra w IV rundzie eliminacji Ligi Europy z wygranym starcia pomiędzy Ajaksem Amsterdam a Panathinaikosem Ateny.

