Michał Winiarski kapitalnie otworzył igrzyska! Sensacyjny sukces Niemców

Japończycy przez wielu fachowców byli uważani za jednego z faworytów do walki nawet o medal podczas igrzysk olimpijskich 2024. Tego oczywiście drużynie z Azji odebrać nie można, bo za plecami mają dopiero pierwszy mecz. Z pewnością nie tak wyobrażali sobie jednak inaugurację, dość niespodziewanie przegrają z Niemcami po tie-breaku.

Paryż 2024: Michał Winiarski triumfuje, Niemcy ograli Japonię!

Wyzwanie przed Niemcami było spore, tym bardziej że w ostatnich tygodniach wydawało się, że Japonia nabrała sporego rozpędu. Mógł o tym świadczyć zarówno dorobek zespołu z Azji podczas Ligi Narodów, jak i np. wygrana z… reprezentacją Polski (3:2), podczas ostatniego sprawdzianu przed IO 2024 – w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Szybko okazało się, że to, co miało miejsce podczas przedturniejowych zmagań, nijak ma się do tego, co dzieje się na boisku olimpijskim. Niemcy rozpoczęli od mocnego uderzenia i wyszli na prowadzenie, wygrywając pierwszą partię 25:17. Bardzo dobrą formę zaprezentował mający 39 lat, a rocznikowo nawet 40, atakujący nie do złamania – Gyorgy Grozer.

Japończycy nie zamierzali jednak łatwo oddać jakże cennych setów i punktów, przy nowym systemie olimpijskim. Azjaci zerwali się do odrabiania strat. Japonia zdołała z wyniki 0:1 wyjść na 2:1 w setach. Wspomniany Grozer stracił skuteczność, Niemcy zaczęli popełniać błędy, a takowych wystrzegali się rywale. Rewelacyjną końcówkę oglądaliśmy w czwartym secie. Niemcy byli nad przepaścią, musząc wygrać partię, żeby przeciągnąć mecz do tie-breaka. Ta sztuka się udała, bo skończyło się na 30:28 po 35. minutach twardej walki.

Piąty set? Od początku dobra, mocna zagrywka Niemców dała im kilka punktów przewagi. Do stanu 7:8 z perspektywy swojej drużyny doprowadził mający swoje problemy w ofensywie, ale i tak jeden z najskuteczniejszych na boisku, Yuji Nishida. Znowu blisko zrobiło się przy 9:10 i dobrej zagrywce Taishi Onodery, który został wprowadzony zadaniowo. Summa summarum, uczeń ograł jednak mistrza. Winiarski, który w 2014 roku zdobywał mistrzostwo świata m.in. pod okiem drugiego trenera Philippe'a Blaina, tym razem ograł Francuza na turnieju olimpijskim. To wielki wynik dla polskiego trenera niemieckiej reprezentacji.

Kiedy na igrzyskach grają siatkarze reprezentacji Polski?

Sobota 27 lipca to również ważny dzień dla polskich kibiców, wspierających kadrę trenera Nikoli Grbicia. Polacy swój mecz zagrają od godziny 17:00. Pierwszym rywalem mistrzów Europy i liderów rankingu FIVB będą Egipcjanie. Czyli zdecydowanie najsłabszy zespół w stawce 12 zespołów na turnieju olimpijskim. Jak jednak wiadomo, mecz sam się nie wygra.

