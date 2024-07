Klaudia Zwolińska z historycznym medalem! Oto wicemistrzyni olimpijska z Polski

Klaudia Zwolińska ma 25 lat i pochodzi z Nowego Sącza. Kajakarka górska od dawna wykazywała ogromny potencjał, gruntując swoją pozycję od czasów sukcesów młodzieżowych. Zaczęło się szybko, bo od tytułów m.in. mistrzyni Europy (2015) i świata (2016) juniorek. Teraz można dopisać wicemistrzostwo olimpijskie (2024)!

Paryż 2024: Klaudia Zwolińska z pierwszym medalem dla Polski

Trzeba przyznać, że Zwolińska przecierała wiele szlaków w Polsce dla kajakarstwa górskiego. Dokładniej rzecz ujmując, po wielu latach zapaści. Ostatni medal olimpijski dla bajarstwa górskiego? Rok 2000, igrzyska w Sydney. Dodajmy, jedyny w dziejach reprezentacji Polski, autorstwa dwójki: Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski. Zwolińska jest zatem historycznie pierwszą w dziejach polskiego olimpizmu kajakarką górską, która sięgnęła po olimpijski medal. Dodatkowo, przełamując czas bez medalu dla tej jakże pokazowej dyscypliny sportu, po 24 lat przerwy krążek IO ponownie dla Polski.

Polka do Paryża jechała z pewnością z nadziejami, mając na koncie sporo medali, zarówno mistrzostw Europy, jak i świata. Zwolińska potwierdziła, że zdecydowanie jest zawodniczką, która najlepiej czuje się w rywalizacji o stawkę. Pokazała to w trakcie startów, zarówno w sobotę eliminacyjną, jak i ostatecznie, podczas niedzielnych półfinałów i finałów. W każdym z przypadków, podczas francuskich startów, Polka zajmowała drugie miejsca – w łącznej klasyfikacji. Jak widać, srebro było jej pisane, choć nie ma co ukrywać, Zwolińska po prostu mocno sobie na ten krążek zapracowała.

Warto dodać, że wicemistrzyni olimpijska poza sportem to również szeregowa! Zwolińska jest bowiem żołnierzem Wojska Polskiego, o czym wspomniał po sukcesie minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zatem widać, Polka może liczyć na wsparcie ze strony mundurowej, które z pewnością jest istotne w codzienności pozaolimpijskiej.

Co ciekawe, Polka na igrzyskach w Paryżu jeszcze będzie miała okazję do startów. Zwolińska wystąpi w tzw. kanadyjce, choć to nie jest jej specjalizacja w kajakarstwie górskim (tu zdecydowanie slalom K1) oraz nowej odmianie, kayak crossie. W tym drugim przypadku potencjał sportowy jest większy, bo Zwolińska jest tegoroczną wicemistrzynią Europy właśnie w takiej rywalizacji.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

