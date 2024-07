Typuje się ją do medalu, zwyciężyła w pierwszej walce. Świetna postawa polskiej judoczki

Przed igrzyskami polscy kibice pokładali duże nadzieje w Angelice Szymańskiej. Trenująca u Anety Szczepańskiej, wicemistrzyni olimpijskiej z Atlanty judoczka w ostatnich latach osiągała wielkie sukcesy. Do turnieju w Paryżu pochodząca z Włocławka zawodniczka przystąpiła jako rozstawiona z czwórką. W pierwszym pojedynku igrzysk pewnie pokonała Savitę Russo, młodą, uzdolnioną rywalkę z Włoch.

Angelika Szymańska pewnie uporała się z rywalką na początek igrzysk

Polka bezsprzecznie była faworytką pojedynku i z tej roli wywiązała się znakomicie. Cały czas musiała się mieć jednak na baczności, gdyż jeden błąd mógłby ją kosztować pozbawieniem marzeń o medalu. Udanie prowokowała Włoszkę do pasywności, która kończyła się karami od arbitra.

Sukces i awans do 1/8 finału zapewniło jej waza-ari, dzięki któremu Szymańska wyszła na prowadzenie. Pozostało jej utrzymać to do końca pojedynku, co też uczyniła. Rywalka z Włoch nie potrafiła nawiązać walki, by odmienić losy starcia. W kolejnej rundzie turnieju olimpijskiego w kategorii do 63 kilogramów, Polka zmierzy się z reprezentantką Meksyku Priscą Awiti Alcaraz. Kolejne walki również odbędą się we wtorek 30 lipca.

Kariera Angeliki Szymańskiej

Angelika Szymańska to aktualna wicemistrzyni świata w judo z Abu Zabi. W ubiegłym roku cieszyła się z brązowego medalu mistrzostw Europy w Montpellier. Może pochwalić się także licznymi sukcesami na krajowym podwórku. Początkowo była związana z MKS-em Olimpijczyk Włocławek, lecz dołączyła do powstałego przez Szczepańską Klubu Sportowego Judo Szczepańska Team Włocławek w 2023 roku. Rodzinne miasto obu pań czeka na medal olimpijski 28 lat, gdy w Atlancie sukces święciła obecna trenerka olimpijki z Paryża.

