Polski bokser wściekły na decyzje sędziego. Zabrał mu olimpijskie marzenia

Polski boks wiele lat czeka na medal olimpijski. Nie widać jednak kolejnych sukcesów na horyzoncie. Przygody Polaków z turniejem w Paryżu zakończyły się dosyć szybko. Najwięcej mówiło się o boju Damiana Durkacza z Bułgarem Ramim Kiwanem w kategorii do 71 kilogramów. Po wielkich kontrowersjach sędziowskich triumf przyznano temu drugiemu.

Damian Durkacz nie kryje złości w kierunku sędziego po porażce na igrzyskach

Durkacz miał trudne zadanie, bowiem Kiwan to aktualny mistrz Europy. Polak odważnie podszedł do walki, co najprawdopodobniej nie spodobało się sędziemu ringowemu z Algierii. Arbiter dał mu ostrzeżenie za rzekome ataki głową, co poskutkowało ujemnym punktem. W trzeciej rundzie zrobił to ponownie, co oznaczało, że szanse boksera znad Wisły praktycznie zniknęły. Nokauty przed czasem w boksie olimpijskim nie są czymś częstym.

Ostatecznie trzech sędziów punktowało 29:26, a dwóch 30:25 na korzyść Kiwana. Po pojedynku trener Durkacza miał mówić o tym, że arbiter „ustawił walkę”. Sam bokser wciąż pozostaje zły na Algierczyka, choć od pojedynku minęła już dłuższa chwila. W rozmowie z Interią cieszył się, że nie spotkał sędziego po pojedynku. Póki co nie ma zamiaru oglądać walki.

– Po walce nie spotkałem sędziego, ale to chyba nawet dobrze. Od razu schowałem się w szatni i nie miałem ochoty z nikim gadać – powiedział Durkacz. – Na boksie już się parę razy przejechałem, ale te upadki mnie wzmacniają. Teraz jednak muszę odpocząć, nie chcę już nawet o tym wszystkich gadać. Nie wiem, kiedy wrócę do treningów. Pewnie odpocznę i będę chciał wrócić, bo chyba każdy sportowiec tak ma, że jak przestaje trenować, to „dziadzieje” – dodał Polak.

twitter

Polscy bokserzy z porażkami na igrzyskach olimpijskich

Obaj męscy przedstawiciele polskiego boksu na igrzyskach odpadli już z rywalizacji. Mateusz Bereźnicki uległ Jackowi Marley’owi.

Czytaj też:

Śmierć w wiosce olimpijskiej. Tragiczne wieści z igrzysk w ParyżuCzytaj też:

Brutalny nokaut zrobił swoje. Polski mistrz wciąż odczuwa skutki walki