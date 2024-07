Polka sprawiła sensację w Paryżu. Pokonała klubową koleżankę

Natalia Bajor to obecnie najwyżej sklasyfikowana zawodniczka z Polski w światowym rankingu. Urodzona w Brzegu pingpongistka występuje właśnie na drugich igrzyskach olimpijskich. Po pokonaniu Suthasini Sawettabut z Tajlandii 4:3 w meczu pierwszej rundy turnieju olimpijskiego, tym razem po podobnie zaciętym pojedynku pokonała Fu Yu z Portugalii (11:7, 11:8, 15:17, 4:11, 7:11, 12:10, 11:8).

Polska tenisistka pokonała kolejną wymagającą rywalkę w Paryżu

Pojedynek z Yu miał duży podtekst klubowy. Zarówno Bajor, jak i urodzona w Chinach reprezentantka Portugalii na co dzień reprezentują barwy tego samego zespołu – KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Reprezentantka Biało-Czerwonych pewnie wygrała dwa pierwsze sety i wydawało się, że nie będzie miała problemów z dobrą znajomą. Doświadczona rywalka pokazała jednak wytrwałość, odrabiając straty w fenomenalnym stylu.

Co więcej, z czasem to Yu wyszła na prowadzenie 3:2 i to Bajor znalazła się w potrzasku. Musiała walczyć o powrót do spotkania. Polka nie dała się jednak pokonać, doprowadzając do gry w siódmym secie. W nim zwyciężyła 11:8, wykorzystując błędy rozpaczliwie walczącej przeciwniczki z Portugalii. Za sprawą wygranej, Bajor awansowała do 1/8 finału turnieju olimpijskiego w tenisie stołowym.

Natalia Bajor walczy o sukces na igrzyskach olimpijskich

W meczu o awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich rywalką urodzonej w 1997 roku Natalii Bajor będzie zajmująca dwunaste miejsce na światowych listach Cheng I-Cheng. Starcie z reprezentantką Tajwanu zaplanowano na środę 31 lipca.

W walce o sukces w Paryżu liczy się jeszcze Miłosz Redzimski. Uczestnik turnieju mężczyzn w singlu również w środę (o godzinie 11:00). zmierzy się z Andersem Lindem z Danii.

