Alarm bombowy w Paryżu! „Podejrzany obiekt” obok Stade de France

Alarm bombowy w Paryżu, nieopodal Stade de France, brzmi bowiem bardzo poważnie. Wezwano specjalną grupę do „podejrzanego obiektu”. Informacje ze strony dziennikarzy niemieckiego „Bilda” były bardzo niepokojące.

Paryż 2024: Alarm bombowy w okolicach Stade de France!

Co dokładnie wiadomo? Co najistotniejsze, udało się opanować sytuację dzięki błyskawicznej interwencji tzw. „Oddziału Bombowego” we współpracy z francuską policją.

„W piątkowe popołudnie kordonem ogrodzono teren wokół dworca kolejowego Saint-Denis – Porte de Paris, niedaleko stadionu Stade de France, na którym od wczoraj odbywają się zawody lekkoatletyczne Igrzysk Olimpijskich [...] Odkryto podejrzany obiekt. Około godziny 17:00 nadeszły dobre wieści po interwencji tzw. Oddziału Bombowego. Wszystko w porządku!” – czytamy w tekście Dennis Schlüter, dziennikarza „Bilda”.

Warto dodać, że sesja wieczorna lekkoatletycznej rywalizacji na IO 2024 rozpoczęła się o godzinie 18:00. Stade de France jest wypełniony grupą ponad 60 tysięcy kibiców. Na szczęście dzięki błyskawicznej interwencji ludzie są bezpieczni.

Reprezentacja Polski z czterema medalami w dorobku

W pierwszych dniach na IO 2024 „dorobili się” trzech medali. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Warto przypomnieć, że na ostatnich letnich igrzyskach (Tokio 2021) Polska sięgnęła łącznie po 14 medali olimpijskich. Złożyły się na ten dorobek: cztery złote, pięć srebrnych oraz pięć brązowych.

