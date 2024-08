Novak Djoković dopiął swego! Serb zdobył złoty medal igrzysk

W niedzielę 4 sierpnia poznaliśmy mistrza olimpijskiego w singlu w tenisie. W finale zmierzyli się Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Obaj są najlepszymi zawodnikami rankingu ATP. Serb plasuje się na drugiej lokacie, a Hiszpan jest trzeci na świecie.

Novak Djoković walczył o pierwsze złoto w karierze

Od początku było wiadomo, że to będzie ciekawe widowisko. Ponadto Novak Djoković w swojej bogatej karierze nie miał jeszcze złota olimpijskiego, co mogło go zmotywować, albo przeszkodzić w rywalizacji.

„Nole” w 2008 roku zdobył brązowy medal, a w trzech z czterech igrzysk olimpijskich, w których grał, dotarł do półfinału. – Wcześniej nie udało mi się pokonać tej przeszkody. Samo zapewnienie mojemu krajowi medalu, cokolwiek wydarzy się w niedzielę, jest ogromną dumą i zaszczytem. Walczę o złoto, ale to wielka sprawa – powiedział po zwycięstwie z Lorenzo Musettim w półfinale (6:4, 6:2).

Novak Djoković złotym medalistą olimpijskim!

Mecz Novak Djoković – Carlos Alcaraz rozstrzygnął się w dwóch setach, ale każdy z nich zakończył się tie-breakami. Ten mecz był bardzo zacięty. W obu setach żaden z zawodników nie przełamał swojego rywala. Pierwszy przed dokonaniem tego stanął Novak Djoković w czwartym gemie. W kolejnym Carlos Alcaraz, ale również nie dał rady. Warto zaznaczyć, że w dziewiątej odsłonie pierwszego seta miał aż pięć okazji do przełamania, ale nie dał rady.

W całej drugiej partii był tylko jeden break point dla bardziej doświadczonego tenisisty. Przy wyniku 1:1 trzecim gemie, mógł odskoczyć, ale nie wykorzystał okazji. Ostatecznie górą w całym meczu był Novak Djoković 7:6 (7-3), 7:6 (7-2), który po ostatnim punkcie wpadł w euforię i mógł cieszyć się z pierwszego złotego medalu IO w karierze.

