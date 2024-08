Aleksandra Mirosław przeszła do historii. Długo walczyła o spełnienie marzenia

Aleksandra Mirosław zdobyła złoto igrzysk olimpijskich. Reprezentantka Polski wiele lat pracowała na to, by teraz stanąć na najwyższym stopniu podium we wspinaczce na czas.

Aleksandra Mirosław zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Kibice ponad tydzień czekali na wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Zawodniczka nie dała szans rywalkom, w tym Aleksandrze Kałuckiej, którą pokonała w półfinale. Młodsza ze startujących przedstawicielek Biało-Czerwonych również świętuje sukces po wygraniu wyścigu o brąz. Kim jest Aleksandra Mirosław? Poznaj historię mistrzyni olimpijskiej we wspinaczce Aleksandra Mirosław urodziła się 2 lutego 1994 roku w Lublinie, gdzie do dziś mieszka i trenuje. Jako mała dziewczyna rozpoczęła przygodę ze sportem od pływania. Z czasem za sprawą sukcesów siostry Małgorzaty rozpoczęła treningi wspinaczkowe. W 2014 roku związała się z klubem KW Kotłownia Lublin, którego barwy reprezentuje do dziś. Jej trenerem jest Mateusz Mirosław, prywatnie mąż. Mirosław pierwszy medal mistrzostw Europy zdobyła w 2013 roku. Rok później cieszyła się z brązu mistrzostw świata. Z kolei od kilku lat regularne walczy o zwycięstwo w najważniejszych imprezach sezonu. Może pochwalić się dwoma mistrzostwami świata, dwoma mistrzostwami Europy czy srebrnym medalem igrzysk europejskich w Krakowie. Wówczas przegrała z Natalią Kałucką. instagram Aleksandra Mirosław zdobyła złoto igrzysk olimpijskich Reprezentantka Polski od lat marzyła o medalu igrzysk olimpijskich. Wzięła udział w poprzednim turnieju czterolecia w Tokio, lecz tam wspinaczka odbyła się na innych zasadach (wspinaczka łączna). Wówczas zajęła czwarte miejsce. Przed zmaganiami w Paryżu było wiadome, że Mirosław, a także Aleksandra Kałucka będą walczyć tylko o we wspinaczce na czas. W środę 7 sierpnia starsza z Polek cieszy się ze złota, a młodsza z brązu. Podczas kwalifikacji urodzona w 1994 roku zawodniczka pobiła rekord świata we wspinaczce na szybkość (6,06 s). Czytaj też:

