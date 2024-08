Polka najlepsza w biegu na igrzyskach! Ależ powrót polskiej mistrzyni

Adrianna Sułek-Schubert to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w polskiej lekkoatletyce. Siedmioboistka zdołała zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, gdzie w czwartek rozpoczęła się rywalizacja w stolicy Francji. Polka w biegu na 100 metrów przez płotki zwyciężyła, świetnie otwierając rywalizację olimpijską.

Paryż 2024: Adrianna Sułek-Schubert z wygraną na otwarcie siedmioboju!

Warto przypomnieć, że polska siedmioboistka to halowa wicemistrzyni świata (2022), podobnie srebrna w ME zarówno na otwartym stadionie (2022), jak i w halowym wydaniu (2023).

Sułek-Schubert powraca jednak do startów po przerwie związanej z najważniejszą życiową sprawą, czyli urodzeniem dziecka. Polka trenowała, będąc w ciąży, relacjonując swoje przygotowania do igrzysk m.in. w mediach społecznościowych. Sułek-Schubert mocno postawiła na realizację olimpijskiego przygotowania przed wyjazdem do Paryża. Oba marzenia udało się osiągnąć.

W pierwszej konkurencji olimpijskiego siedmioboju Sułek-Schubert wygrała swój bieg. Polka osiągnęła wynik 13,32 sekundy, pobijając swój rekord sezonu. Ostatecznie był to szósty czas w łącznej klasyfikacji. Różnice pomiędzy zawodniczkami są jednak bardzo niewielkie.

twitter

Sześć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem.

Dodatkowo warto odnotować, że pewna medalu olimpijskiego jest pięściarka Julia Szeremeta. Polka wystąpi w finale w kategorii 57 kg. W podobnym położeniu są siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna pod batutą trenera Nikoli Grbicia również jest już pewna miejsca na podium, kwalifikując się do finału turnieju olimpijskiego siatkarzy.

Czytaj też:

Fantastyczny czas polskiej siatkówki. Polacy czekali na to ponad trzy dekady!Czytaj też:

Klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu. Zobacz, które miejsce zajmuje Polska