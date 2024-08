Dramat słynnej polskiej sztafety! Nie będzie powtórki z Tokio

Polska sztafeta 4x400 metrów kobiet to najprawdopodobniej najpopularniejsza z polskich sztafet. Choć w ostatnich sezonach daleko jej do wyników sprzed lat, to starty zawodniczek przyciągają uwagę kibiców nad Wisłą. Nie inaczej było w olimpijskich eliminacjach w Paryżu. Ostatecznie występ nie zakończył się jednak dla Biało-Czerwonych pozytywnie. Ekipa w składzie Anastazja Kuś, Justyna Świety-Ersetic, Aleksandra Formella i Alicja Wrona-Kutrzepa zajęła szóste miejsce i z czasem 3:26.69 nie awansowała do finału olimpijskich zmagań.

Polska sztafeta 4x400 metrów bez awansu do finału igrzysk

Kibice dużo sobie obiecywali po sztafecie, mimo że wiadome było, że nie wystąpi w niej najszybsza Polka na tym dystansie – Natalia Kaczmarek. Polki w eksperymentalnym składzie musiały podejść z wielką ambicją. Jako pierwsza bieg zaczęła Anastazja Kuś. Najmłodsza reprezentantka Polski świetnymi młodzieżowymi rezultatami w ostatnich miesiącach zapracowała na powołanie do kadry olimpijskiej jako rezerwowa. Czas pokazał, że córka Marcina, byłego reprezentanta Polski, również była potrzebna do walki. Uzyskała czas 52,9 s.

Po niej gonić rywalki musiała Justyna Święty-Ersetic, która spisała się na tyle, ile mogła. Trzecią startującą w sztafecie była Formella. W składzie zabrakło Mariki Popowicz-Drapały. Doświadczona biegaczka przez całe igrzyska borykała się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi starty. Na finalnej zmianie (Alicja Wrona-Kutrzepa) Polki wylądowały niemalże na samym końcu stawki. Finisz przełożył się wyłącznie na szóste miejsce, które nie daje awansu nawet z dobrym czasem.

Sztafeta mężczyzn 4x400 metrów również bez awansu

Tuż po paniach w eliminacjach 4x400 metrów startowali Polacy. Zespół w składzie Maksymilian Szwed, Karol Zalewski, Daniel Sołtysiak i Kajetan Duszyński zajął siódme, przedostatnie miejsce. Z czasem 3:01.21 nie mogli myśleć o walce w finale olimpijskim.

