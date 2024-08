Przemysław Babiarz zaliczył kolejną wpadkę na wizji. „Powiedziałem coś innego”

Przemysław Babiarz jest w ostatnim czasie pod lupą wszystkich mediów. Po tym, jak po swoim komentarzu podczas relacjonowania ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich został zawieszony w obowiązkach w TVP, wokół jego osoby wybuchło ogromne zainteresowanie. Choć wrócił już do pracy, nadal jego poczynaniom przygląda się wiele osób. Ze względu na to, jego nowa wpadka nie pozostała niezauważona.

Wpadka Przemysława Babiarza

Bez wątpienia Przemysław Babiarz jest jednym z najbardziej charakterystycznych pracowników Telewizji Polskiej – nic dziwnego, że jego zawieszenie w komentatorskich obowiązkach wywołało wiele kontrowersji. Wówczas wiele sportowców i dziennikarzy wstawiło się za prezenterem, co przyniosło efekty i 60-latek wrócił do relacjonowania igrzysk olimpijskich.

Mimo tego, pewne trudności i tak do niego dotarły – okazało się, że stracił posadę w teleturnieju emitowanym przez publicznego nadawcę. Wiadomo też, że choć wrócił na antenę, to nie usłyszymy go podczas ceremonii zamknięcia igrzysk. Na razie jednak prezenter relacjonuje bieżące starcia sportowców.

W piątek 9 sierpnia Przemysław Babiarz komentował m.in. zmagania sportsmenek w siedmioboju, w którym Polskę reprezentowała Adrianna Sułek-Schubert. Wówczas zdarzyła mu się pewna wpadka, ponieważ mówiąc o jej dziecku, pomylił jego płeć – zapowiadając sportsmenkę, powiedział, że ma córkę, natomiast jest ona mamą chłopca. Szybko się zorientował, że popełnił błąd.

– Ada – wypada, bo ten wynik jest twoim wielkim zwycięstwem. Oczywiście, Ada ma syna, a nie córeczkę i ma na imię Leon. Jak ktoś usłyszał, że powiedziałem coś innego, to bardzo przepraszam. Rozwojem Leona będziemy się bardzo zajmowali, przyglądali, bo mając taką mamę, a i tatę ze sportu, to kto wie, kto wie... – sprostował.

Warto dodać, że kilka dni temu Przemysław Babiarz zaliczył też wpadkę, gdy zapomniał, że królowa Elżbieta II nie żyje. – Julien Alfred, Małe Antyle, ale wielki talent. St. Lucia, Wspólnota Brytyjska, królowa brytyjska jest i głową tego niewielkiego, wyspiarskiego państwa – wówczas komentował.

