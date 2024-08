Natalia Kaczmarek zdobyła brąz! Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk

W czwartek Polska zdobyła tylko jeden krążek, ale za to jak wyjątkowy! Natalia Kaczmarek pobiegła fenomenalnie w finale biegu na 400 metrów i zajęła trzecie miejsce. Biało-czerwona do końca walczyła o trzecią lokatę z Irlandką Rhasidat Adeleke, ale udało się ją w końcówce wyprzedzić. Ostatecznie złoto zdobyła Marileidy Paulino, która przy okazji pobiła rekord olimpijski

Igrzyska olimpijskie: Spadek Polski w klasyfikacji medalowej

W ten sposób dorobek medali biało-czerwonych zwiększył się do siedmiu krążków. Jedyne złoto zdobyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Srebro Polsce zapewnił świetny występ Klaudii Zwollińskiej w kajakarstwie. W przypadku pięciu brązowych medali, to oprócz Natalii Kaczmarek, krążek z tego kruszcu zdobyli wioślarze, szpadzistki, Iga Świątek (tenis) i Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa).

Po czwartkowej rywalizacji w Paryżu biało-czerwoni zajmowali 37. miejsce. Niestety po konkursach rozgrywanych w piątek spadliśmy na 45. lokatę.

1. USA – 111 medali (33 złote – 39 srebrnych – 39 brązowych)



2. Chiny – 83 (33 – 27 – 23)



3. Australia – 48 (18 – 16 – 14)

4. Japonia – 37 (16 – 8 – 13)

5. Wielka Brytania – 57 (14 – 20 – 23)

6. Francja – 56 (14 – 20 – 22)

7. Korea Południowa – 28 (13 – 8 – 7)

8. Holandia – 29 (13 – 6 – 10)

9. Niemcy – 29 (12 – 9 – 8)

10. Włochy – 36 (11 – 12 – 13)

...



45. Polska – 7 (1 – 1 – 5)

Szanse medalowe Polaków w sobotę (10 sierpnia)

Na pewno sytuacja biało-czerwonych poprawi się w sobotę 10 sierpnia. Wtedy swoje finały rozegrają siatkarze, którzy zmierzą się z Francją oraz nasza największa niespodzianka – Julia Szeremeta w boksie kat. do 57 kg. Ponadto Maria Andrejczyk powalczy w finale rzutu oszczepem.

Warto przypomnieć, że na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Tokio wzięło udział 211 reprezentantów Polski. Łącznie zdobyliśmy wówczas 14 medali, z czego cztery złote, pięć srebrnych i tyle samo brązowych. Dało to nam wówczas 17 lokatę za Koreą Południową i przed Czechami.

