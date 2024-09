Adam Małysz pod wrażeniem Julii Szeremety. „Takie osoby powinny być przykładem dla młodzieży”

Julia Szeremeta zaskoczyła wszystkich kibiców sportu, zdobywając srebrny medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Młoda Polka pewnie pokonała wszystkie rywalki, ulegając jedynie w finale Lin Yu-Ting z Tajwanu. Z nieznanej atletki stała się gwiazdą, która nie schodzi z nagłówków mediów.

Adam Małysz docenia postawę Julii Szeremety

Duża popularność oznacza dla niej większe możliwości rozwoju marketingowego oraz lepsze finanse. Już musi mierzyć się ze sporymi ofertami walk w tzw. freak fightach. Mimo porad byłego mistrza świata w boksie Tomasza Adamka, Szeremeta, jak i jej trener Tomasz Dylak twardo obstają przy decyzji o dalszym podboju świata boksu. Szkoleniowiec stwierdził nawet, że oferta za 100 milionów złotych nie przekonałaby ich do zmiany zdania.

Dojrzałość i postawa zawodniczki mocno przypadła do gustu Adamowi Małyszowi. Legenda polskiego sportu w rozmowie z Interią pochwalić zawodniczkę za podejście, zwracając uwagę na obecne czasy, w których młodzi ludzie mocno inspirują się influencerami. Były skoczek narciarski liczy na to, że Julia Szeremeta pozostanie dalej taką samą osobą.

– Dzisiaj każdy, dzieciak i młodzież, kto może zainteresować się boksem lub na fali sukcesu Julii, już się nim interesuje, będzie na nią patrzył. A ona stanie się przykładem dla młodych ludzi, co jednocześnie dla niej jest bardzo trudnym zadaniem, bo nie będzie mogła popełniać błędów i za każdym razem będzie obserwowana, co takiego robi. To jest ogromne wyzwanie, bo w takiej rzeczywistości każdy twój ruch jest śledzony i podlega ocenie. A wiem z własnego doświadczenia, że nie jest łatwo oswoić się z taką sytuacją – powiedział Małysz dla Interii.

instagram

Wielka popularność Julii Szeremety

Julia Szeremeta może cieszyć się ogromnym skokiem popularności w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 95 tysięcy osób.

Czytaj też:

Olimpijczycy bez pieniędzy za medale! Szokujące wieści ws. PKOlCzytaj też:

Julia Szeremeta liczyła na to spotkanie i się nie zawiodła. Legenda zaprosiła ją na kawę