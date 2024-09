Julia Szeremeta liczyła na to spotkanie i się nie zawiodła. Legenda zaprosiła ją na kawę

Julia Szeremeta w ekspresowy sposób weszła do świadomości Polaków. Pięściarka dokonała olbrzymiej niespodzianki, zdobywając srebrny medal w rywalizacji bokserek w kategorii do 57 kilogramów. Polka uległa jedynie reprezentantce Tajwanu Lin Yu-Ting. Mimo to pochodząca z Bieniowa w województwie lubelskim zawodniczka nie ma powodów do niezadowolenia.

Julia Szeremeta spotkała się z polską legendą

Po powrocie do kraju Szeremeta stała się wielką gwiazdą i postacią znaną dla większości kibiców sportu. Sama zawodniczka zdaje się cieszyć popularnością. Chętnie udziela wywiadów, a także dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Pięściarka otrzymała od jednego ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskich mieszkanie, a od samego komitetu nagrody za wyczyn z Paryża.

W ostatnich dniach o 21-latce zrobiło się głośno za sprawą decyzji o odrzuceniu możliwości walk we freak-fightach. Choć mocno namawiał ją na to były mistrz świata w boksie Tomasza Adamek, to zawodniczka stwierdziła, że woli skupić się na profesjonalnej karierze pięściarskiej, wyjawiając marzenie o mistrzostwie świata. Przy okazji odbioru odznaczenia z rąk Andrzeja Dudy w pałacu prezydenckim, wraz z trenerem Tomaszem Dylakiem znalazła czas na obiecane spotkanie.

Po zdobyciu medalu Andrzej Gołota pogratulował Polce sukcesu. „Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę” – powiedział do dziennikarza „Interii”. Ten postąpił zgodnie z zaleceniem. Szeremeta była chętna na spotkanie z legendą polskiego boksu. Jej życzenie zostało spełnione w poniedziałek. Zdjęciami ze spotkania pięściarki z Gołotą podzielił się oficjalny profil Polskiego Związku Bokserskiego.

Osiągnięcia sportowe Julii Szeremety

Julia Szeremeta oprócz wicemistrzostwa olimpijskiego ma w dorobku także medale mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Europy.

