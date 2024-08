Legenda polskiego sportu wyrzucona z federacji! „Brak szacunku”

Krzysztof Włodarczyk za trzy dni miał stoczyć walkę na PGE Narodowym z Jarosławem „PasząBicepsem” Jarząbkowskim. Ta została jednak odwołana w tym samym momencie, kiedy ogłoszono usunięcie legendarnego boksera z organizacji FAME MMA.

Mocne oświadczenie ze strony FAME MMA

W ostatnich tygodniach zachowanie Włodarczyka było skandaliczne. Podczas jednej z konferencji prasowych federacji negatywnie na jego temat wypowiadał się Artur Szpilka. Miało to związek z tym, że wcześniej Włodarczyk obrażał Jarząbkowskiego. Podczas wspomnianej konferencji „Szpila” łączył się telefonicznie ze studiem. Włodarczyk był natomiast wściekły, wyjął słuchawkę z ucha i opuścił studio. Kilka dni później wcale nie pojawił się na ostatnim spotkaniu z mediami przed galą FAME MMA 22. To spotkało się z radykalnym krokiem organizacji.

„Z inicjatywy prezesa Rafała Pasternaka władze FAME podjęły decyzję o usunięciu z federacji Krzysztofa 'Diablo' Włodarczyka. Nieobecność zawodnika podczas konferencji świadczy o braku szacunku dla kibiców, rywala, wszystkich pozostałych zawodniczek i zawodników. Dla nas najważniejsi są i będą nasi widzowie, dzięki którym osiągnęliśmy tak wielki sukces jako federacja. FAME to społeczność, w której nawet najwięksi rywale okazują sobie elementarny szacunek poprzez dostosowanie się do zasad współzawodnictwa w trakcie walki, ale również w okresie promującym galę” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez FAME MMA.

„Każda nasza zawodniczka i każdy nasz zawodnik jest dla nas tak samo ważny. Szanujemy osiągnięcia i zdobyte tytuły, ale nie akceptujemy stawiania siebie ponad innymi. W naszej federacji nie ma równych i równiejszych. Podjęcie tej decyzji nie było dla nas łatwe, ale zawsze będziemy stali po stronie tych, dzięki którym już za 4 dni zorganizujemy największą galę freak-fightową w historii – naszych kibiców. Z uwagi na zaistniałe okoliczności na najbliższej gali nie wystąpi Jarosław 'pashaBiceps' Jarząbkowski, który miał być rywalem Krzysztofa 'Diablo' Włodarczyka” – dodano.

Włodarczyk niszczy swój „pomnik”

Włodarczyk przez wiele lat był gwiazdą światowego boksu. Dzierżył pasy mistrza świata federacji WBC i IBF w wadze junior ciężkiej. W przypadku tytułu organizacji WBC bronił go aż sześć razy. Łącznie w swojej karierze stoczył 70 walk, z czego wygrał 65 (44 KO), ledwie 4 przegrał i jedną zremisował.

Ostatni czas to jednak ogromny zjazd wizerunkowy mistrza sprzed lat. Już samo przejście do federacji FAME MMA spotkało się z negatywnymi opiniami fanów boksu. Gdy jednak już Włodarczyk znalazł się w tej organizacji, to zachowywał się nieodpowiednio. Najbardziej zawiedziony jego zawieszeniem jest „Paszabiceps”, który od kilku tygodni przygotowywał się do walki z popularnym „Diablo”.

