Walka o Pekin 2022. Czy Kamil Stoch wygra wyścig z czasem? Eksperci mówią jednym głosem

Pierwsze informacje o urazie Kamila Stocha były dość optymistyczne. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowach z dziennikarzami uspokajał, że lider prawdopodobnie będzie mógł wystartować podczas PŚ w Zakopanem. Kolejne godziny przyniosły jednak znacznie gorsze informacje.

Kamil Stoch walczy o zdrowie i Pekin 2022

– Uraz jest poważny – brzmiały słowa Aleksandra Winiarskiego, lekarz polskiej kadry skoczków. W rozmowie z Onetem zdradził on, na czym dokładnie polega kontuzja Kamila Stocha. – To jest mocne skręcenie stawu z uszkodzeniem torebki stawowej i naderwaniem więzadeł. Na szczęście kości są całe. Nie ma żadnych szans na start w Pucharze Świata w Zakopanem – mówił lekarz.

Czy uraz, którego podczas rozgrzewki pod Wielką Krokwią nabawił się Stoch, jest na tyle poważny, że nie powoli mu wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich, które rozpoczynają się 4 lutego? – Będziemy robić, co możliwe, żeby Kamil jak najszybciej doszedł do siebie. Myślę, że jesteśmy mu w stanie pomóc na tyle, że wystąpi w igrzyskach. Czasu jest mało, ale nie tak mało, by przekreślać zawodnika. Trzeba być dobrej myśli, bo jest szansa postawić go na nogi – przyznał Winiarski. W rozmowie ze Sport.pl przyznał, że „potrzeba 2-3 tygodni, aby Kamil Stoch był w stanie skakać”.

WP SportoweFakty o uraz Kamila Stocha zapytały Rafała Kota, byłego fizjoterapeutę polskiej kadry skoczków narciarskich. Ekspert przyznał, że Kamil powinien wyleczyć kontuzję przed igrzyskami olimpijskimi. – Przy tego typu urazie przerwa od skakania trwa około dwa tygodnie. Po tym okresie, przy intensywnych zabiegach terapeutycznych, Kamil powinien być w stanie wrócić pomału do skakania – przyznał Rafał Kot.

– Moim zdaniem zostało na tyle dużo czasu do igrzysk olimpijskich, że Kamil zdąży dojść do siebie i wrócić na skocznię –

Michal Doleżal o wyjeździe Kamila Stocha na igrzyska olimpijskie

Przypomnijmy, że termin zgłaszania zawodników, którzy wezmą udział w Igrzyskach Olimpijskich, mija w poniedziałek 17 stycznia. Czy trener kadry Michal Doleżal zdecyduje się na powołanie Stocha, mimo jego urazu?

– Jestem pewien, że Kamil będzie w składzie na igrzyska. Gdyby jednak coś z kostką było nie tak, to dokonamy zmiany w ostatniej chwili. Skład na igrzyska mam już w głowie. Zabierzemy pięciu zawodników, a skład ogłosimy po konkursach w Zakopanem. Nie rozmawiałem jeszcze z lekarzem, ale słyszałem, że jest nadzieja na trening przed Pekinem – przyznał czeski szkoleniowiec.

Doleżal stwierdził, że kontuzja przydarzyła się w momencie, kiedy Stoch odzyskiwał dobrą dyspozycję. – Widziałem skoki Kamila z poniedziałkowego treningu i ostatnie jego próby były już naprawdę bardzo dobre. Przed nami są krajowe zawody, w których jest konkurs drużynowy, a tu taka sytuacja. Będziemy jednak walczyć – podkreślał trener naszej kadry, nie ukrywając, że jest podłamany całą sytuacją.

Skoki narciarskie 2022. Kolejny wielki nieobecny podczas PŚ w Zakopanem

Oprócz Kamila Stocha w Zakopanem z powodu urazu nie zobaczymy również jednego z najlepszych reprezentantów Norwegii. Mowa o popularnym wąsaczu, czyli Robercie Johanssonie.

31-latek nie przyjedzie do Zakopanego z powodu urazu pleców. - Robert będzie trenował fizycznie, aby być w doskonałej formie po Zakopanem – poinformował trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl.

Johansson obecnie jest klasyfikowany na 9. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweg będzie miał ważną rolę do odegrania podczas igrzysk olimpijskich, gdzie będzie walczył o najwyższe lokaty. Przypomnijmy, że w jego kolekcji są dwa brązowe medale wywalczone w rywalizacji indywidualnej, a także złoty medal, po który sięgnął w rywalizacji drużynowej.

Przypominamy, że zgodnie z terminarzem XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 rywalizacja skoczków narciarskich rozpocznie się 6 lutego. O godzinie 12:00 czasu polskiego powinna rozpocząć się rywalizacja na skoczni normalnej. 12 lutego skoczkowie powalczą o medale na dużej skoczni, a 14 lutego odbędzie się konkurs drużynowy. Start oby tych konkursów zaplanowano na godzinę 12:00 czasu polskiego.