Problemy zdrowotne Kamila Stocha. Co z weekendowymi konkursami w Zakopanem?

Jak pech, to pech. Według informacji podanych przez Michała Chmielewskiego z TVP Sport Kamil Stoch nie brał udziału w środowych skokach treningowych na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Poszukujący formy Polak pechowo podkręcił sobie kostkę i jego udział w weekendowych konkursach w Zakopanem stanęły pod znakiem zapytania. Jest jednak szansa, że wszystko skończy się dobrze.

Kamil Stoch kontuzjowany. Co z Pucharem Świata w Zakopanem?

Kamil Stoch wycofał się z Turnieju Czterech Skoczni po nieudanych kwalifikacjach w Innsbrucku. Reprezentant Polski wrócił do kraju, odpoczął i wznowił treningi. Wszystko po to, by zdążyć ze znalezieniem formy na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Kolejna rzecz jednak idzie nie po myśli mistrza z Zębu.

Występ Kamila Stocha w Pucharze Świata w Zakopanem nie jest do końca pewny. Niepokojącą wiadomość podał dziennikarz TVP Sport. „Według moich informacji Kamil Stoch nie skacze dziś na Wielkiej Krokwi. Na rozruchu podkręcił kostkę. Podobno, podobno ma zdążyć na PŚ w Zakopanem, choć nie na 100 procent” – napisał Michał Chmielewski na Twitterze.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi rozpoczną się w piątek 14 stycznia o godzinie 18:00. Po drodze w sobotę rozpocznie się konkurs drużynowy, w którym ewentualny brak Stocha byłby smutną informacją dla wszystkich kibiców zebranych pod skocznią.

