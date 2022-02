Polka pokazała, jak wygląda dzień na igrzyskach. Ten materiał to pozycja obowiązkowa dla wszystkich kibiców

Kaja Ziomek już pod koniec stycznia przyleciała do Chin i obecnie przygotowuje się do startu na Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Polka już 13 stycznia wystartuje na 500 metrów w rywalizacji łyżwiarek szybkich, gdzie będzie próbowała poprawić swoją lokatę z Pjongczangu, kiedy to była 25. Chociaż zawodniczka skupia się na treningach, to nie zapomina także o swoim profilu na Instagramie. Tam właśnie pojawiło się krótkie nagranie obrazujące, jak obecnie wygląda codzienność olimpijki.

Przypomnijmy, pod koniec stycznia Ziomek zaapelowała do polskich kibiców, by ci wspierali naszych reprezentantów niezależnie od tego, jakie wyniki odnoszą. „Na Igrzyska nie można się zapisać, jak niejednokrotnie słyszałam, czy widziałam u kogoś w internecie. Na Igrzyska trzeba się zakwalifikować” – napisała, podkreślając trud, jaki muszą ponieść sportowcy, by uzyskać prawo startu na najważniejszej imprezie czterolecia.

Pekin 2022. Łyżwiarstwo szybkie – program igrzysk

10 lutego (czwartek)

godz. 13:00 – 5000 metrów kobiet – finał

11 lutego (piątek)

godz. 9:00 – 10 000 metrów mężczyzn – finał

12 lutego (sobota)

godz. 9:00 – bieg drużynowy kobiet – ćwierćfinały

godz. 9:50 – 500 metrów mężczyzn – finał

13 lutego (niedziela)

godz. 14:00 – 500 metrów kobiet – finał

godz. 14:50 – bieg drużynowy mężczyzn – ćwierćfinały

15 lutego (wtorek)

godz. 7:30 – bieg drużynowy kobiet – finał

godz. 7:50 – bieg drużynowy mężczyzn – finał

17 lutego (czwartek)

godz. 9:30 – 1000 metrów kobiet – finał

18 lutego (piątek)

godz. 9:30 – 1000 metrów mężczyzn – finał

19 lutego (sobota)

godz. godz. 8:00 – mass start kobiet – półfinały

godz. godz. 8:30 – mass start mężczyzn – półfinały

godz. godz. 9:30 – mass start kobiet – finał

godz. 10:00 – mass start mężczyzn – finał

