Natalia Maliszewska w wielkim stylu wróciła na lód. Świetny bieg Polki!

Natalia Maliszewska krótko po przylocie do Chin otrzymała pozytywny wynik na obecność koronawirusa i została skierowana do specjalnego hotelu dla zakażonych zawodników. I chociaż nasza reprezentantka na kilka godzin przed startem na swoim koronnym dystansie została zwolniona z izolacji, to ostatecznie nie mogła wystartować. Szansę rywalizacji o medale olimpijskie zabrał jej kolejny pozytywny wynik.

Pekin 2022. Natalia Maliszewska wróciła na lód

Wszystko wskazuje na to, że Polka najgorsze ma już za sobą i może skupić się na treningach i startach. Maliszewska w środę 9 lutego wystąpiła w eliminacjach short tracku na 1000 metrów. 26-latka wystąpiła w biegu nr 7, w którym rywalizowała z Jekateriną Efremenkową, Alyson Charles i Tiffany Huot-Marchand.

Bieg z udziałem Polki rozpoczął się nerwowo, bo od falstartu. Za drugim razem zawodniczki ruszyły przepisowo, a nasza zawodniczka początkowo utrzymywała się na trzeciej pozycji. Siódma zawodniczka klasyfikacji Pucharu Świata nie forsowała tempa i na pierwszych okrążeniach oszczędzała siły. Atak przeprowadziła na pięć rund przed końcem, przesuwając się najpierw na drugie, a później na pierwsze miejsce. Maliszewska prowadzenia nie oddała już do końca biegu, pewnie awansując do ćwierćfinału.

Aktualizacja z godz. 13:19: Sztuka awansu nie udała się startującej w kolejnym biegu Kamili Stormowskiej, która od początku biegu utrzymywała się w końcówce stawki i ostatecznie nie była w stanie przesunąć się na pozycję premiowaną awansem do ćwierćfinału.

Biegi ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe odbędą się w piątek 11 lutego.

Pekin 2022. Nieudany występ Niewińskiego

Wcześniej na lodzie zaprezentował się Michał Niewiński, który wystartował w ćwierćfinale biegu na 1500 metrów. Niestety, Polak z czasem 2:12.852 wyraźnie odstawał od rywali i zajął w swoim wyścigu ostatnie miejsce. Tym samym nie zobaczymy go w półfinale.

Pekin 2022. Short track – program startów

11 lutego (piątek)

godz. 12:00 – 1000 m kobiet – ćwierćfinały

godz. 12:55 – 1000 m kobiet – półfinały

godz. 13:04 – 5000 m mężczyzn – półfinały

godz. 13:37 – 1000 m kobiet – finał

13 lutego (niedziela)

godz. 12:00 – 500 m mężczyzn – ćwierćfinały

godz. 12:27 – 500 mężczyzn – półfinały

godz. 12:35 – sztafeta kobiet na 3000 metrów- finały

godz. 13:09 – 500 m mężczyzn – finały

16 lutego (środa)

godz. 12:30 – 1500 m kobiet – ćwierćfinał

godz. 13:15 – 1500 m kobiet – półfinał

godz. 13:32 – 5000 m mężczyzn – finał

godz. 14:11 – 1500 m kobiet – finał

