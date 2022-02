Minister sportu skomentował występy Polaków na ZIO i zapowiedział zmiany. „Nie ma z czym dyskutować”

Zimowe igrzyska olimpijskie, które odbywały się w Pekinie i okolicach, nie były zbyt owocne dla polskich sportowców. W związku z tym głos zabrał Kamil Bortniczuk. Minister sportu był gościem w jednym z programów „Polsatu Sport”, gdzie skomentował występy Biało-Czerwonych. Złożył też ważną deklarację, która powinna dawać spore nadzieje przedstawicielom z poszczególnych dyscyplin.

Słabe wyniki Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich

Z Chin bowiem Biało-Czerwoni przywieźli zaledwie jeden medal. Zdobył go Dawid Kubacki w konkursie indywidualnym w skokach narciarskich. Inni zawodnicy nie potrafili dorównać jego wyczynowi, choć niektórzy byli blisko. Na przykład jego kolega z drużyny Kamil Stoch zajął czwarte miejsce. Tuż poza podium swoje zawody kończył też Piotr Michalski. Łyżwiarzowi do zdobycia brązu zabrakło dwóch setnych sekundy.

Niemniej jednak występy Polaków w Pekinie były rozczarowaniem. W większości dyscyplin zajęli oni dalekie lokaty. W związku z tym Bortniczuk nie krył rozczarowania. – W kwestii klasyfikacji medalowej… Nie ma z czym dyskutować. Serca kibiców niewątpliwie nie są pocieszone wynikami z tych igrzysk. Przede mną dużo cięższa praca. Będziemy szukali środków zaradczych – stwierdził.

Kamil Bortniczuk zapowiedział ważne zmiany

Minister zdradził, że będzie pracował nad tym, aby sporty zimowe zostały znacznie lepiej dofinansowane przez ministerstwo w nadchodzących latach. Wiele do życzenia w niektórych dyscyplinach (jak saneczkarstwo) pozostawia infrastruktura. Z kolei na przykład skoki narciarskie kobiet nie rozwijają się, ponieważ trenerzy szkolący nasze zawodniczki zarabiają skrajnie mało, pracując na 1/4 etatu.

– Będę zabiegał o to, by nie zabrakło pieniędzy na rozwój infrastruktury. To jednak nie jest tak, że sama lepsza infrastruktura automatycznie przełoży się na sukcesy. Biorę na siebie to zadanie w zakresie wywierania presji w środowisku politycznym, aby niezależnie od wyników tych igrzysk pieniędzy nie zabrakło – dodał polityk.

