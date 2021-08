Grzegorz Krychowiak zmienia klub w kontrowersyjnych okolicznościach. Pozostały testy medyczne

Wydawało się, że kto jak kto, ale Grzegorz Krychowiak ma pewne miejsce w wyjściowym składzie Lokomotivu Moskwa. Defensywny pomocnik regularnie trafiał do najlepszych jedenastek poszczególnych kolejek, wyróżniono go również na koniec sezonu ligi rosyjskiej. Mimo tego okazało się, że musiał szukać sobie nowego pracodawcy.

FK Krasnodar wygrał wyścig o względy Krychowiaka

Informację tę 1 sierpnia najpierw podał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, a niedługo potem potwierdził ją FK Krasnodar. To właśnie w tym klubie w przyszłym sezonie zagra Krychowiak. Do dopięcia transferu pozostały jeszcze tylko testy medyczne. Były gracz Sevilli czy PSG tym razem wybrał Byki, mimo że na stole miał również trzy inne oferty, w tym z lokalnego rywala Lokomotivu, CSKA.

Według portalu championat.com reprezentant Polski podpisze z Krasnodarem umowę do 2024 roku. Gdy ta dobiegnie końca, pomocnik będzie miał 34 lata.

Ralf Rangnick i kontrowersyjny działacz przebudowują Lokomotiv

Transfer Krychowiaka jest niespodziewany. Poniekąd padł on ofiarą rewolucji kadrowej, którą właśnie przeprowadza klub ze stolicy Moskwy. Jak pisał Tomasz Włodarczyk, defensywnego pomocnikowi nikt nie wyjaśnił decyzji co do tego, że ma zostać sprzedany. Spekuluje się, że ma to związek z decyzjami, które podejmuje Ralf Rangnick, pracujący od niedawna w Lokomotivie. W tę historię ma być też zamieszany Thomas Zorn, kontrowersyjny rosyjski agent.

twitterCzytaj też:

Spektakularny bieg Patryka Dobka w przeciwieństwie do Mateusza Borkowskiego. Mamy finalistę!