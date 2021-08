Eriksen wrócił do klubu. Duńczyk pojawił się na treningu Interu

Christian Eriksen podczas meczu fazy grupowej Euro 2020 rozgrywanego 12 czerwca stracił przytomność i doznał nagłego zatrzymania krążenia. Po reanimacji piłkarza przetransportowano do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wszczepieniu defibrylatora serca. Duńczyk opuścił klinikę kilka dni później, a kibice i dziennikarze zaczęli spekulować, czy jego powrót na boisko jest możliwy.

Eriksen w dobrej formie

Na początku sierpnia Eriksen po raz pierwszy od ataku serca pojawił się w ośrodku treningowym Interu Mediolan. Przedstawiciele klubu cytowani przez Sky Sports przekazali, że pomocnik jest w „doskonałej formie fizycznej i psychicznej” . Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak zawodnik wita się z kolegami z drużyny i motywuje ich podczas ćwiczeń na boisku.

Sam Eriksen nie brał jednak udziału w zajęciach i wszystko wskazuje na to, że na jego ewentualny powrót do gry trzeba jeszcze poczekać. Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Interu wynika, że obecnie piłkarz przechodzi rekonwalescencję zgodnie z zaleceniami duńskich lekarzy z Kopenhagi, którzy będą regularnie badali zawodnika. Sztab medyczny mistrzów Włoch ma być z kolei na bieżąco informowany o postępach piłkarza, który do klubu z Mediolanu przeszedł w 2020 roku. Wcześniej Eriksen grał w Ajaksie Amsterdam i Tottenhamie Hotspur.

