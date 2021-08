Iga Świątek nie wystąpi na turnieju w Montrealu. Polka zdradziła powody

Turniej WTA 1000 w Montrealu otwiera rywalizację w ramach US Open Series i poprzedza wielkoszlemowy US Open. Tegoroczne zmagania na kanadyjskich kortach potrwają od 9 do 15 sierpnia, czyli na krótko po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Iga Świątek: Potrzebuję kilku dni wolnego

Z rywalizacji postanowiła zrezygnować Iga Świątek, a powody swojej decyzji przytoczyła w oświadczeniu cytowanym na stronie organizatora. „Pierwsza część sezonu była tak intensywna, że potrzebuję kilku dni wolnego na odpoczynek i przygotowanie się na następne kilka miesięcy. Nie mogę doczekać się gry w Kanadzie w 2022 roku” – przekazała triumfatorka French Open z 2020 roku.

Przypomnijmy, Świątek brała udział w dwóch turniejach olimpijskich: w grze pojedynczej kobiet oraz w mikście. 20-latka odpadła w drugiej rundzie singla oraz pożegnała się z igrzyskami po porażce w ćwierćfinale rywalizacji mieszanej.

Zmagań w Tokio nie będzie wspominała dobrze Naomi Osaka, która odpadła w trzeciej rundzie, chociaż była jedną z faworytek do złota. Japonka również nie wystąpi w Montrealu, ale nie zdradziła powodów takiej decyzji. „Przykro mi, że w tym roku przegapię Montreal” – napisała w oświadczeniu. „Mam nadzieję, że zobaczę was wszystkich w Kanadzie w przyszłym roku” – dodała. Do Kanady nie poleci także Sofia Kenin.

